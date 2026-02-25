Presupusul asasin al lui Andrii Portnov a fost arestat în Germania, în baza unui mandat european

Poliția spaniolă a anunțat miercuri arestarea presupusului autor al asasinării lui Andrii Portnov, fost deputat ucrainean asociat taberei proruse. Potrivit comunicatului oficial, suspectul a fost reținut în orașul Heinsberg, în vestul Germaniei, în apropierea frontierei cu Olanda.

„Presupusul autor al asasinării cetăţanului ucrainean A. P., la 21 mai 2025, în faţa unei şcoli în localitatea madrilenă Pozuelo de Alarcón, a fost arestat în oraşul Heinsberg”, a transmis poliția spaniolă.

Instituția nu a precizat data exactă a arestării.

Conform autorităților spaniole, agenți ai Poliției din Madrid s-au deplasat în Germania pentru a participa la operațiune, în colaborare cu Grupul Operațiunilor Speciale al BKA, Poliția Criminală germană.

„Un mandat european de arestare şi alt mandat european de anchetă au fost emise în vederea procedării la percheziţia domiciliului persoanei arestate. Ancheta continuă în vederea unei clarificări complete a faptelor”, se arată în comunicatul poliției spaniole.

Andrii Portnov a fost împușcat la 21 mai 2025, în fața unei școli private din Pozuelo de Alarcón, o zonă rezidențială de lux de la periferia Madridului. Potrivit informațiilor apărute la momentul respectiv, acesta își lăsase copiii la școală în momentul atacului.

La începutul anchetei, autoritățile spaniole au anunțat că iau în calcul pista unui omor legat de crima organizată.

Portnov avea 51 de ani la momentul decesului.

Andrii Portnov a fost jurist și a ocupat funcții importante în Ucraina. A fost deputat în anii 2000, iar ulterior a devenit adjunct al șefului administrației prezidențiale în timpul mandatului lui Viktor Ianukovici.

Viktor Ianukovici, fost președinte al Ucrainei, a părăsit țara în 2014, în urma protestelor proeuropene cunoscute sub numele de Revoluția din Maidan. După fuga acestuia, Portnov a părăsit Ucraina și s-a stabilit temporar în Rusia și ulterior în Austria.

El s-a întors în Ucraina după alegerea lui Volodimir Zelenski în funcția de președinte, în 2019.

Presa ucraineană a relatat că Portnov ar fi părăsit din nou Ucraina în iunie 2022, după declanșarea invaziei ruse, în pofida restricțiilor impuse bărbaților cu vârste între 18 și 60 de ani privind ieșirea din țară.

În decembrie 2021, Andrii Portnov a fost sancționat de Statele Unite pentru presupuse fapte de corupție.

Trezoreria americană l-a acuzat că și-ar fi „constituit o vastă reţea de relaţii în interiorul aparatului judiciar şi forţelor de ordine ucrainene prin corupţie”.

Potrivit autorităților americane, acesta ar fi fost implicat în „folosirea influenţei pe care o avea pentru a cumpăra acces în tribunale ucrainene şi a le influenţa hotărârile”.

Arestarea suspectului în Germania a fost realizată în baza unui mandat european de arestare, mecanism care permite cooperarea judiciară rapidă între statele membre ale Uniunii Europene.

Autoritățile spaniole au precizat că ancheta este în desfășurare și că urmează clarificarea completă a circumstanțelor crimei.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre identitatea suspectului sau despre posibilele motive ale atacului.