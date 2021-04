USR PLUS vrea un cuţitar condamnat în conducerea spitalelor din Bucureşti. Conform gandul.ro, în prim-plan apare Răzvan Marian Apostol, unul dintre angajaţii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).

El a fost condamnat pentru că i-a tăiat gâtul fostei iubite, dar acest aspect nu contează pentru viceprimarul Horia Tomescu, care l-a pus pe lista cu numele propuse pentru pentru CA ale spitalelor din Bucureşti. De altfel, subiectul CA a generat un scandal imens între consilierii PNL şi USR PLUS din CGMB. Cei din urmă ar fi blocat bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti din cauză că liberalii n-ar fi fost de acord cu propunerile pentru CA ale unităţilor medicale din Capitală.

Alt scandal între PNL şi USR PLUS! Miza? Spitalele din Capitală. Nume controversate

USR PLUS vrea un cuţitar condamnat în conducera spitalelor din Bucureşti

El a fost șef de serviciu în ASSMB şi are o condamnare pentru o tentativă de omor. „În iulie 2004, când avea 20 de ani, Apostol a înjunghiat-o, de mai multe ori, pe fosta lui iubită. Acesta i-a tăiat gâtul tinerei chiar la intrarea în căminul Grupului Școlar Agricol Viaceslav Harnaj din București.

Contactat de Gândul, Răzvan Marian Apostol a refuzat să vorbească despre tentativa de omor comisă în 2004. Întrebat dacă el este cel despre care presa a relatat în 2004 că și-a înjunghiat fosta iubită, Apostol a spus: «Acum sunt un alt om.»

Lovituri de cuţit în gât şi în spate. Alt om în 2021

(…) Rănit în dragoste, Apostol și-a atacat fosta iubită când aceasta ieşea din căminul unui liceu cu profil agricol, unde tânăra fusese să viziteze o prietenă. Înarmat cu un cuțit, Apostol a lovit-o atunci, de mai multe ori, în gât și în spate.

Atacatorul a fost imobilizat de jandarmii care păzeau căminul și care au chemat ambulanța. (…) După ce și-a ispășit pedeapsa, Răzvan Marian Apostol și-a terminat studiile la o universitate particulară și a lucrat, timp de doi ani, ca șef al unei echipe de instalatori, apoi alți doi ani la o pizzeria și ca administrator al unei asociații de proprietari. Alți cinci ani a fost angajat al unei firme care a obținut numeroase contracte de la primării și spitale.

Din anul 2019, când era angajat la firma respectivă, Apostol a ajuns la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, într-o funcție de conducere, el fiind numit șef serviciu.

Oficiali din cadrul ASSMB au declarat, pentru Gândul, că Răzvan Marian Apostol nu mai deține acum o funcție de conducere, dar este în continuare angajat al instituției din subordinea Primăriei Capitalei. (…) Răzvan Apostol a avut în 2019, un salariu de 47.928 de lei ca angajat al ASSMB”, arată gandul.ro.

Condamnat, dar cu un cazier curat…

„După mulți ani de administrație coruptă și incompetentă, USR PLUS a promis bucureștenilor o reformă din temelii în spitalele din Capitală. Asta înseamnă stop concursurilor aranjate și interimatelor prelungite la infinit pentru ca managerii să fie ușor de controlat politic.

Concursurile trebuie să fie corecte, deschise oricui dorește să candideze și întrunește competențele necesare, indiferent de afilierea politică. De aceea am inițiat acum câteva luni procedura de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație din Spitalele ASSMB, care numesc apoi comisiile de concurs pentru managerii din spitale. Important: potrivit legii, în consiliile de administrație puteau fi numite doar persoane deja angajate ale ASSMB care să aibă studii juridice și economice.

Nu puteam să deschidem concursurile cu specialiști care nu erau angajați ASSMB. Am ținut în jur de 50 de interviuri, am studiat CV-urile angajaților ASSMB care corespund cerințelor legii și am analizat activitatea lor profesională. În ceea ce privește informațiile apărute despre domnul Răzvan Apostol, din ce știu, acesta avea cazierul curat la momentul angajării sale în instituție în 2019. Atașez mai jos CV-ul său, așa cum mi-a fost prezentat și mie.

Dacă se vor adeveri acuzațiile apărute în presă la adresa sa, nu îl voi sprijini în continuare pentru un rol în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare şi Tratament al Toxico-dependenţelor pentru Tineri „Sf. Stelian”. Interesul pacienților trebuie să fie pe primul loc în spitalele din București”, a transmis Horia Tomescu joi, 29 aprilie 2021, pe Facebook.