Oficial, cei din USR-PLUS au acuzat veniturile supraestimate din construcția bugetară prezentată de Nicușor Dan, care nu ar corespunde situației reale din municipiul București. Viceprimarul Horia Tomescu (PLUS) a declarat că bugetul a fost construit pe venituri estimate de aproape 7 miliarde, mult supraevaluate, față de sumele avansate inițial, de 4,5 – 5 miliarde. Mai mult, el l-a acuzat pe Nicușor Dan că ar fi interzis funcționarilor să dea explicații consilierilor legate de acest buget.

„În bugetul de anul acesta avem estimate venituri de aproape 7 miliarde. Am fost surprins să văd această sumă în buget pentru că în toate discuţiile pe care le-am avut cu primarul şi cu directorii din Primărie sumele avansate au fost în jur de 4,5 – 5 miliarde de lei. Atunci când am văzut proiectul de buget pus în dezbatere publică şi am văzut suma de 7 miliarde, am cerut nota de fundamentare, adică explicaţiile pe care se bazează aceste sume. Răspunsul primit de la direcţiile din Primărie a fost că primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care să explice forma actuală a veniturilor”, a declarat viceprimarul.

Horia Tomescu a mai spus că USR-PLUS consideră că aceste estimări sunt exagerate și că se va ajunge să fie tăiate din sumele alocate. Potrivit spuselor sale, USR –PLUS cere ca bugetul să fie construit pe baze reale,

„În afară de 2017, când veniturile bugetare au fost similare cu cele realizate, în ultimii trei ani acestea au fost exagerate cu cel puţin 25%. Nu putem să ne minţim că anul acesta, dintr-odată, o să avem o mulţime de bani, dacă în anii trecuţi nu s-a întâmplat asta. Dacă facem aşa, din toate cheltuielile pe care le planificăm pentru sănătate, pentru asistenţă socială, mediu, sport şi aşa mai departe, va trebui să tăiem din bani.

Noi vrem să avem un buget realist, aşa încât să prioritizăm cheltuielile şi ele să fie respectate. Nu e momentul să fim populişti, ci să fim responsabili şi buni gospodari. Noi asta cerem de la primarul general pe care l-am susţinut. Vrem să îl sprijinim să construiască bugetul pe baze reale şi să spună care sunt cheltuielile prioritare”, a mai adăugat Horia Tomescu, în declaraţia online susţinută alături de consilieri generali USR PLUS.

Controlul spitalelor îi mână în luptă pe USR-PLUS

Se pare că refuzul consilierilor USR-PLUS de a vota bugetul propus de Nicușor Dan ar avea în spate alte motive. Supraestimare anumitor venituri nu reprezintă un motiv foarte întemeiat pentru a respinge bugetul deoarece se pot face corecții la rectificare.

Potrivit surselor Evenimentului Zilei, votul dat de USR-PLUS ar avea legătură cu intenția lui Vlad Voiculescu de a obține controlul asupra celor 19 spitale din București. Voiculescu își dorește ca Horia Tomescu să preia controlul asupra ASSMB – Asociația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București și, implicit asupra celor 19 spitale bucureștene. Acest lucru le-ar permite, cu ajutorul Consiliului General să decidă numirile din conducerile acestor unități medicale, începând cu membrii consiliilor de administrație și până la directori.

Consiliul General al Muncipiului București poate numi câte doi reprezentanți și supleanți în Consiliile de Administrație ale spitalelor din subordine. Chiar dacă este nevoie de votul consilierilor, propunerea candidaților vine din partea ASSMB. Asociația are mai multă legitimitate să desemneze candidații în consiliile de administrație, deoarece coordonează activitatea spitalelor din Capitală.

Pe cale de consecință, cel care controlează ASSMB deține controlul și asupra spitalelor.

Conform surselor citate de Evenimentul Zilei, votul dat de USR-PLUS ar reprezenta o formă de presiune asupra primarului general, Nicușor Dan, pentru a-l determina să-i delege viceprimarului Horia Tomescu atribuțiile pentru coordonarea ASSMB și, implicit a spitalelor.

Investițiile care vor fi întârziate

În proiectul respins, veniturile bugetului general centralizat al Municipiului Bucureşti pe 2021 au fost estimate la circa 9,59 de miliarde de lei. Cheltuielile propuse au fost de circa 9,64 de miliarde de lei. Bugetul local prevede la venituri 6,9 miliarde de lei, iar la cheltuieli – circa 6,95 de miliarde de lei.

Fără buget, Primăria Municipiului București nu va putea demara proiectele de investiție pe care și le-a propus. Conform legii, Municipalitatea va funcționa în baza bugetului de anul trecut, împărțit la 12 luni.

Astfel, conform listei de investiții propuse de Primăria Municipiului București, banii erau repartizați pentru:

Sală Multifuncţională – Complex sportiv Lia Manoliu – 1,4 milioane de lei;

realizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi a drumurilor aferente ansamblului Henry Coandă, lot I şi lot II – 13,2 milioane de lei;

revizuirea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti – 5 milioane de lei;

finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa II – aproximativ 700 de milioane de lei;

extinderea SEAU şi construirea incineratorului de nămol – 360 de milioane de lei;

reabilitarea casetei şi sistemului său principal de drenare pe partea stângă a casetei (în sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan) – 178 de milioane de lei;

reabilitarea a circa 32 de kilometri din reţeaua de termoficare – 116 milioane de lei; pasaj Doamna Ghica – 39 de milioane de lei.

Nicușor Dan, nemulțumit de votul USR-PLUS

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, s-a declarat „total nemulţumit” că începerea investiţiilor şi plata datoriilor riscă să întârzie. Aceasta din cauză că în şedinţa CGMB bugetul Bucureştiului pe anul 2021 nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat.

El a precizat că aşteaptă de la USR PLUS propria variantă de buget, care să respecte obiectivele de investiţii deja discutate, dorinţele bucureştenilor şi în acelaşi timp să nu arunce Primăria Capitalei în incapacitate de plată.

Construcția centrului de transplant multi-organ blocată de Clotilde Armand

În altă ordine de idei, Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, a prins, în bugetul aferent anului 2021, doar 74.000 de lei pentru construirea viitorului centru de transplant multi-organ din cadrul Spitalului clinic „Sfânta Maria”. Banii sunt suficienți doar pentru plata studiului de fezabilitate și a studiilor conexe care privesc acest obiectiv de investiții.

Anul trecut, înainte de alegerile locale, fostul Consiliu Local al Primăriei Sector 1 a aprobat un proiect de hotărâre care prevede contractarea unui împrumut intern de până la 200 de milioane de lei pentru construirea unui centru de transplant multi-organ la Spitalul „Sfânta Maria” şi realizarea a altor două obiective de investiţii.

După alegeri, se pare că Clotilde Armand nu a mai fost interesată de această investiție de care ar fi beneficiat numeroși pacienți care au nevoie de transplant. Așa se face că în bugetul din acest an a fost prinsă doar o sumă foarte mică, în jur de 15.000 de euro.

Astfel, fără o alocare bugetară suficientă, proiectul de realizare a unui centru de transplant multi-organ va fi sortit eșecului. Mai mult, Spitalul Sf. Maria a fost transformat în spital COVID, iar acest lucru a dus la oprirea transplanturilor pulmonare.

