Poziție de garanție pentru viitorii parlamentari ai USR interesați de o construcție politică nouă în jurul lui Nicușor Dan, potrivit strategiei politice a PNL. De când a fost ales Primar General, Nicușor Dan nu a făcut nici o declarație politică. Doar a precizat că nu va deveni membru nici al USR, nici al PNL.

A vorbit despre planurile lui de readucere a Bucureștiului la standardul unei capitale europene. Nu și-a ascuns parteneriatul la nivel administrativ cu premierul Ludovic Orban, parteneriat care face parte din foaia de parcurs al oricărui primar general al Capitalei.

Nu și-a ascuns nici recunoștința față pe PNL și Ludovic Orban pentru susținerea electorală și ajutorul pe care le-a primit public de la aceștia, prin nominalizarea lui drept candidat la Primăria Capitalei de către PNL, în primă fază, și abia apoi de catre USR-PLUS, deși Nicușor Dan a fost creatorul și liderul USR.

Alianța USR-PLUS l-a dorit pe Vlad Voiculescu drept candidat la PMB.

Pe 12 noiembrie, Nicușor Dan i-a predat lui Ludovic Orban cheia simbolică a sediului electoral pe care l-a deținut la alegerile locale. „Acesta a fost sediul meu de campanie, un sediu cu noroc în care am colaborat foarte bine cu echipa PNL. Urez succes echipei PNL la alegerile parlamentare și sunt convins că o să avem aceeași colaborare de care Bucureștiul are nevoie și după alegerile din 6 decembrie”, a declarat Dan.

Nici istoria lui Nicușor Dan în USR nu a fost cursivă. În anul 2016, el creează Uniunea Salvați România. USR. Ca doar la un an de zile, pe 30 mai 2017, să-și dea demisia din partid. Să plece. La doar câteva săptămâni după ce fusese ales președinte al formațiunii construită de el.

Motivul: a susținut inițiativa Coaliției pentru Familie, de redefinire în Constituție a familiei ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie. Majoritatea membrilor USR au respins inițiativa privind redefinirea familiei, implicit, poziția lui Nicușor Dan.

La 5 luni după demisia lui Nicușor Dan, în octombrie 2017, USR l-a ales președinte pe Dan Barna care a accelerat tendința ultra-progresistă a partidului.

Aventura în spațiul public a lui Nicușor Dan a început în anul 1998 când a înființat Asociația „Tinerii pentru Acțiune Civică”. În 2006, creează Asociația „Salvați Bucureștiul” iar în anul 2012 candidează pentru prima dată, ca independent, la funcția de Primar General al Capitalei.

Pierde cursa dar câștigă experiență și apetit. În anul 2015 înființează partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, USB, iar în 2016 candidează din nou la Primăria Capitalei susținut de USB.

Pierde încă o dată, în fața PSD. Tot în 2016, după alegerile locale din acel an, transformă Uniunea Salvați Bucureștiul în partid: Uniunea Salvați România, USR. Partid cu care participă la alegerile parlamentare din același an și pe care îl introduce în Parlament. După doar un an de zile, pleacă prin demisie din USR, invocând diferențe ideologice majore.