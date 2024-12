Sport O nouă victorie pentru România la concursul de gimnastică ritmică. Trei sportive cu cetățenii diferite au concurat sub steagul țării noastre







Sport diplomacy, reușită de excepție a României la concursul internațional de gimnastică ritmică de la Leverkusen, Germania. În acest weekend, în Germania, a avut loc unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de gimnastică ritmică, “Wintercup Leverkusen”, unde au participat 280 de sportive din Europa și Asia.

Sport diplomacy, la concursul de gimnastică ritmică

România a fost reprezentată de către sportivele clubului Sportul Studențesc Christina Drăgan, Lisa Garac și Ida Waldman, trei sportive de excepție, campioane naționale la categoria lor de vârstă și multiple campioane internaționale. Cel trei sunt antrenate și au fost însoțite în Germania de către Alexandra Piscupescu, vicepreședinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, antrenor al Clubului Sportul Studențesc și arbitru internațional.

Christina Drăgan și Lisa Garac s-au impus fără drept de apel în fața celorlalte sportive, câștigând fiecare la categoria lor de vârstă, senioare, respectiv junioare, locul 1 all arround. Ida Waldman, tânăra speranță a gimnasticii ritmice vine puternic din urmă, clasându-se pe locul 3 individual compus, la categoria prejunioare, la o diferență mică de punctaj față de primele două locuri. Ida Waldman este deja multiplă campioană națională și are un palmares impresionant pentru vârsta ei.

Au cetățenii diferite, dar concurează pentru România

Cele trei gimnaste au concurat sub steagul României și au reprezentant un club românesc cu peste 100 de ani de existență și performanță, respectiv Sportul Studențesc, chiar dacă ele au și alte cetățenii sau origini: americană, germană și israeliană.

Cele trei sportive sunt antrenate și susținute permanent de către Alexandra Piscupescu, la rândul ei multiplă campioană națională și internațională, care a reușit să le aducă și să le mențină pe cele trei pe primul loc în clasamentul național la categoriile lor de vârstă, de mai mulți ani la rând și să câștige numeroase titluri internaționale.

Ce este Sport diplomacy

Alexandra Piscupescu este și coordonatoarea proiectului „Sport Diplomacy” din cadrul Diplomacy360, organizație condusă de Valentin Preda. Aceasta a spus că încearcă să le ține pe cele trei sportive cât mai aproape de România.

„Sport diplomacy înseamnă, printre altele, să aduci laolaltă oameni, performeri, valori din diferite părți ale lumii și să îi pui sub același acoperiș. Încerc din răsputeri să le țin pe aceste trei sportive aproape de mine și de România, să nu le las să plece în cele trei zări nord, vest, est și mă refer aici la SUA, Germania si Israel, având cetățenia acestor țări. Dar, recunosc, îmi este din ce în ce mai greu, avand in vedere diferentele majore in ceea ce priveste conditiile de antrenament", a spus ea.