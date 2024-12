Politica Diana Șoșoacă, cercetată pentru ultraj, după scandalul cu polițiștii. Noi probleme cu legea







Duminică, Diana Şoşoacă s-a trezit cu un echipaj de Poliție la ușă. Oamenii legii au ajuns la locuința ei pentru a-i înmâna o amendă, după ce s-a filmat în cabina de vot la alegerile prezidențiale. Europarlamentarul a lansat mai multe amenințări la adresa acestora și a refuzat să ridice procesul verbal.

Diana Șoșoacă, noi probleme cu legea

Scandalul a început la ușa fostei senatoare, însă a fost mutat în stradă. Diana Șoșoacă a mers după oamenii legii și i-a luat la întrebări. Mai mult, europarlamentarul a transmis întregul conflict într-un live Facebook.

„Ce căutați la mine duminică la ora 9? De ce veniți să îmi speriați copiii? Ați venit la colindat? Pentru ce? Ce căutați duminică, de ce nu veniți luni?”, le-a spus fosta senatoare.

De altfel, aceasta lansat amenințări după plecarea oamenilor legii.

„Scârbe! Mamă, de n-oi pune eu bâta pe ăștia până la urmă, că m-am săturat! (…) Cred că îmi iau armă. Cum se ia unul de mine, îi zbor creierii”, a afirmat ea.

Amendată cu 1.000 de lei

După scandal, ea a fost amendată cu 1.000 de lei. De asemenea, poliţiştii din Capitală au deschis dosar penal pentru ultraj.

„În acest context, persoana în cauză a refuzat primirea documentului şi i-a împiedicat pe poliţişti să afişeze, conform procedurilor legale, actul la domiciliul acesteia. Reiterăm faptul că, persoana în cauză, la data de 24 noiembrie 2024, a realizat un clip video în interiorul cabinei de votare, încălcând astfel normele art. 55 lit. m) raportat la art 56 alin. (1 ) din Legea nr. 370/2004, privind fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot. De asemenea, poliţiştii din cadrul subunităţii au trimis, iniţial, procesul-verbal de constatare a contravenţiei prin intermediul poştei, cu aviz de primire, însă nu a fost ridicat de persoana în cauză. În acest context, astăzi, 15 decembrie, s-au deplasat la domiciliul acesteia, în vederea afişării la domiciliu”, a transmis Poliția Capitalei.

Diana Șoșoacă, val de jigniri

În live-ul transmis pe Facebook, europarlamentarul a precizat că polițiștii ar fi trebuit să îi trimită amenda prin poștă. Ulterior, purtătorul de cuvânt al IGPR a declarat că aceasta a fost trimisă prin poștă, însă fosta senatoare ar fi refuzat să o ridice.

„ACESTE GUNOAIE NU MAI AU LIMITA: INTIMIDARE PE FAȚĂ A COPIILOR MEI SI A MEA, NU SE ȚINE CONT DE LEGE DE NIMIC. DACĂ UNUI DEMNITAR EUROPEAN II FAC ASA, POPORUL SIMPLU CE ȘANSE ARE? ROMÂNIA A MURIT! SUNTEM IN DICTATURĂ! STAȚI IN CASE! STAȚI LA CĂLDURĂ! SALVAȚI -VĂ SCLAVIA! NOI NU MAI SUNTEM UN POPOR, CI O POPULAȚIE!”, a scris ea pe Facebook.