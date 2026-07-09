O ursoaică văzută în repetate rânduri în zona unui hotel din Poiana Brașov a fost capturată și eutanasiată de autorități, după ce s-a constatat că revenise în stațiune, deși fusese relocată anterior. Potrivit Primăriei Brașov, animalul mai fusese prins și anul trecut în aceeași zonă, însă s-a întors din nou în apropierea oamenilor.

Intervenția a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, după ce prezența ursoaicei a fost semnalată în zona hotelului Piatra Mare.

Reprezentanții Primăriei Brașov au explicat că decizia de eutanasiere a fost luată de comisia de specialitate, după identificarea animalului cu ajutorul crotaliului pe care îl purta.

Potrivit autorităților, ursoaica fusese alungată de mai multe ori din stațiune, iar anul trecut a fost capturată și relocată, însă s-a întors în aceeași zonă.

„Având în vedere că aceasta a fost alungată de mai multe ori şi s-a constatat, în urma identificării după crotaliul pe care îl avea, că şi anul trecut a mai fost capturată tot în Poiană, relocată şi s-a întors în aceeaşi zonă, comisia a luat decizia eutanasierii ei”, a transmis Primăria Brașov.

Autoritățile locale au precizat că, în ultima perioadă, zece urși care au intrat în mod repetat în zone locuite din municipiul Brașov și au fost considerați un pericol pentru populație au fost extrași.

Una dintre cele mai recente intervenții a avut loc pe 5 iulie, când o altă ursoaică a fost împușcată după ce a pătruns în municipiu.

Primăria Brașov a anunțat că echipele de intervenție monitorizau prezența mai multor urși în zona străzii Jepilor, după mai multe sesizări primite de la localnici.

În timpul acțiunii au fost identificate o ursoaică însoțită de doi pui, o altă ursoaică cu trei pui și o femelă fără pui.

Potrivit autorităților, ursoaica cu pui s-a retras în pădure după folosirea semnalelor acustice utilizate pentru alungarea animalelor sălbatice. În schimb, femela fără pui, în vârstă de 11 ani, nu a reacționat la încercările de îndepărtare și a rămas în zonă.

„În urma monitorizării prezenţei urşilor în zona străzii Jepilor şi a sesizărilor primite cu privire la prezenţa unei ursoaice cu doi pui, echipa constituită la nivelul municipiului Braşov a constatat prezenţa a încă unei ursoaice cu trei pui şi a unei femele fără pui. Dacă ursoaica cu pui a reacţionat la semnalizările acustice şi s-a retras spre pădure, cealaltă femelă, în vârstă de 11 ani, nu a reacţionat şi a continuat să rămână în zonă, astfel încât echipa a fost nevoită să ia decizia extragerii acesteia”, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov.