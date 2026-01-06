Un tânăr din Poarta Albă, reținut pentru 24 de ore după ce a incendiat 3.000 de baloți de paie

Polițiștii din Constanța au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 22 de ani, acuzat că la sfârșitul anului trecut a provocat un incendiu în localitatea Poarta Albă, în urma căruia au ars 3.000 de baloți de paie. „În urma cercetărilor, a fost identificat un bărbat care este suspectat că ar fi distrus, prin incendiere, bunurile menţionate, prejudiciul fiind de peste 90.000 de lei”, a anunțat IPJ Constanţa.

Potrivit sursei menționate anterior, la finalul lunii decembrie, polițiștii din Medgidia au fost sesizați că în localitatea Poarta Albă a izbucnit un incendiu în urma căruia au fost distruși aproximativ 3.000 de baloți de paie.

„Astfel, la data de 30 decembrie, în jurul orei 3.10, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Medgidia au fost sesizaţi cu privire la faptul că în localitatea Poarta Albă a avut loc un incendiu, în urma căruia au fost distruşi aproximativ 3000 de baloţi de paie”, a anunțat IPJ Constanţa.

Reprezentanții IPJ Constanța au anunțat, marți, că un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru distrugere prin incendiere. „Ulterior, în urma cercetărilor, a fost identificat un bărbat care este suspectat că ar fi distrus, prin incendiere, bunurile menţionate, prejudiciul fiind de peste 90.000 de lei”, au anunțat polițiștii.

Polițiștii au reținut tânărul de 22 de ani pentru 24 de ore. Astăzi, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, în vederea stabilirii măsurilor legale.

Nu este primul incendiu provocat intenționat la Poarta Albă. Primarul comunei, Vasile Delicoti, a declarat pentru Cuget Liber în iulie 2025, că mai mulți tineri dau foc resturilor vegetale rămase pe câmp după seceriș, provocând incendii periculoase.

„Mi-aș dori să nu mai dea foc, pentru că toate incendiile sunt provocate. Sunt tineri adolescenți care au mania asta, probabil că le place să vadă cum arde și să audă sirene”, spunea edilul, la acea vreme, pentru sursa menționată anterior.