Un medic stomatolog din Călărași, găsit fără suflare în propriul cabinet. Polițiștii au deschis un dosar penal 

Un medic stomatolog, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit fără suflare duminică dimineață, pe data de 4 ianuarie, în propriul său cabinet, aflat la parterul unui imobil din zona Poșta 4, potrivit informațiilor transmise de IPJ Călărași.

Potrivit sursei menționate anterior, pe data de 4 ianuarie, polițiștii au fost anunțați că un bărbat a fost găsit spânzurat într-un imobil din municipiul Călărași. La fața locului au ajuns polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști, care au confirmat cele sesizate.

Echipajele ajunse la intervenție nu au mai putut face nimic, iar moartea bărbatului a fost constatată la fața locului. Ulterior, polițiștii au securizat zona.

Surse apropiate anchetei, citate de Călărași Press, afirmă că nimic nu indica o tragedie. Potrivit acestora, tânărul nu avea probleme financiare, nu era implicat în conflicte și nu avea antecedente, iar în ultimele zile nu ar fi dat semne de suferință sau dezechilibru.

În urma examinării preliminare a corpului, anchetatorii nu au identificat urme sau semne vizibile de violență, în afara șanțului de spânzurare. În acest moment nu există indicii care să arate intervenția unei alte persoane, însă toate ipotezele rămân luate în calcul până la finalizarea cercetărilor.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale morții și circumstanțele în care s-a produs tragedia. În acest moment, nicio ipoteză nu este exclusă, iar procurorii așteaptă rezultatele procedurilor medico-legale.

Trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași, unde va avea loc necropsia, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei morții.

„În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași”, au anunțat polițiștii din Călărași.