Un român a fost prins în SUA, după ce s-a dat drept David Beckham și a pus la cale un jaf ca în filme

Un român a fost prins în SUA, după ce s-a dat drept David Beckham și a pus la cale un jaf ca în filme
Un român căutat în cel puțin trei state americane a fost arestat în New York, după ce a obținut un permis de conducere folosind o identitate falsă. Acesta ar fi intrat ilegal în SUA în 2022 dinspre Mexic, este suspectat de legături cu o rețea internațională de criminalitate organizată de origine română, potrivit CBS News.

Un român s-a dat drept David Beckham

Potrivit anchetatorilor citați de CBS News, românul și complicele său, Veta Rostas, ar fi folosit metoda „distraction-swap” pentru a sustrage obiecte scumpe din magazine de bijuterii.

Într-un magazin din Long Island, partenera lui ar fi furat o brățară cu diamante în valoare de 11.000 de dolari, în timp ce românul purta o discuție cu personalul.

Recunoașterea facială și imaginile din magazin au permis identificarea suspectului, iar verificările ulterioare au arătat că acesta avea un permis de conducere emis în statul New York pe numele „David Beckham Adam”.

Permisul obținut cu o identitate falsă

În New York, imigranții fără documente pot solicita permis de conducere fără a furniza amprente sau a trece prin verificări internaționale.

„Este o rușine. O persoană cu ordine internaționale de arestare a primit permis fără amprente. Avem nevoie de o schimbare a legii. Nu este fotbalistul, dar e o celebritate, pentru că îl caută atâtea țări”, a spus Bruce Blakeman, liderul executiv al comitatului Nassau.

Un român s-a folosit de numele celebrului fotbalist David Beckham

Identitatea reală a românului nu a fost făcută publică. Făptașul se află acum în custodia ICE, fiind inițiat procesul de deportare. Partenera sa, Veta Rostas, este în continuare dată în urmărire.

Cazul a reaprins dezbaterea privind politica statului New York, unde imigranții fără documente pot solicita permis de conducere fără verificări biometrice. Situația a generat reacții critice și în alte state.

Recent, poliția din Oklahoma a depistat un alt imigrant care avea o licență emisă în New York pe numele „No Name Given”.

„Dacă New York vrea să emită permise cu ‘Fără nume furnizat’ imigranților ilegali, e problema lor”, a spus guvernatorul Oklahoma, Kevin Stitt.

Ce spun autoritățile americane

Administrația guvernatorului Kathy Hochul a transmis că statul are „toleranță zero pentru infracțiuni”, iar în acest caz „sistemul a funcționat”, ducând la arestarea suspectului.

Totuși, autoritățile au evitat să comenteze lacunele din procesul de verificare a persoanelor care solicită permis de conducere.

„Nimic din legislația actuală nu împiedică poliția să verifice antecedente internaționale atunci când există suspiciuni”, a declarat un purtător de cuvânt.

