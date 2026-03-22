Un oraș din Europa oferă oamenilor 27.665 de euro pentru a locui acolo. Cine poate pune mâna pe bani

Un mic sat din Elveția încearcă să atragă noi locuitori oferind un sprijin financiar considerabil celor care aleg să se mute acolo. Deși inițiativa poate părea o oportunitate rară, realitatea este mai complicată, deoarece beneficiarii trebuie să respecte mai multe cerințe stricte, potrivit Express. Oferta vine în contextul scăderii populației, însă nu oricine poate profita de ea.

Albinen, o localitate situată în cantonul Valais, este cunoscută pentru peisajele sale montane impresionante și atmosfera liniștită. Cu doar 262 de locuitori, satul a ajuns să caute soluții pentru a atrage oameni noi și a-și menține comunitatea.

Pentru a face acest lucru, a fost adoptată o inițiativă prin care persoanele care aleg să se stabilească aici pot primi 25.000 de franci elvețieni.

Un vlogger de călătorii care a ajuns în zonă a remarcat contrastul dintre frumusețea locului și lipsa de activitate. Pe drum, acesta a descris peisajele drept „incredibile”, însă odată ajuns în sat a observat liniștea accentuată, spunând că este „liniștit ca moartea”.

Această combinație între decorul spectaculos și lipsa de oameni a ridicat semne de întrebare cu privire la motivul pentru care este nevoie de stimulente financiare.

Deși suma oferită este atractivă, accesul la acest program este condiționat de mai multe reguli.

„Știu la ce vă gândiți cu toții. Acest sat pare uimitor. Cum vă înscrieți pentru a primi banii? Din păcate, există câteva cerințe. Asta îl face puțin mai puțin atrăgător”, a povestit vloggerul.

Acesta a detaliat apoi cerințele impuse: „Iată cerințele pentru a vă muta în Albinen și a primi banii. Suma este de 25.000 de franci elvețieni, ceea ce este de fapt mult mai mult decât 27.665 de euro. Trebuie să cumpărați, să construiți sau să renovați substanțial o locuință principală în Albinen, cu o valoare minimă de 200.000 de franci elvețieni. Această locuință trebuie să fie reședința principală. Nu poate fi o casă de vacanță. Și aceasta este destul de nebunească. Trebuie să vă angajați să locuiți în sat timp de cel puțin 10 ani. Probabil că această cerință va dezamăgi majoritatea dintre voi. Trebuie să fiți cetățeni elvețieni sau să dețineți un permis C elvețian de ședere permanentă”.

După ce a analizat toate aceste condiții, vloggerul a ajuns la concluzia că oportunitatea nu este atât de simplă precum pare la prima vedere. El a subliniat că, odată ce sunt luate în calcul toate cerințele, oferta devine „nu este „atât de atractiv” pe cât părea la început”.

În plus, există și alte limitări, precum vârsta maximă admisă, iar regulile sunt concepute pentru a încuraja stabilirea pe termen lung.

Autoritățile locale justifică aceste măsuri prin obiectivul de a „promova rămânerea și reședința permanentă a tinerilor și a familiilor în municipalitatea Albinen”.