Tren de pasageri deraiat în Elveția după o avalanșă. 80 de persoane urmează să fie evacuate

Un tren de pasageri a ieșit de pe șine în Elveția, după ce o avalanșă a afectat infrastructura feroviară, existând temeri că ar putea fi persoane rănite. Incidentul s-a produs în apropiere de localitatea Goppenstein, în cantonul Valais, potrivit DailyMail.

Aproximativ 80 de călători se aflau în trenul operat de BLS în momentul deraierii. Garnitura plecase din Spiez la ora 6:12 și se îndrepta spre Brig, iar accidentul s-a produs în jurul orei 7:00.

Un reprezentant al companiei BLS a declarat pentru publicația 20 Minuten că incidentul a fost provocat de o avalanșă care a ajuns pe calea ferată.

„Pasagerii vor fi evacuați în scurt timp.”

Autoritățile au precizat că este posibil ca unele persoane aflate în tren să fi suferit răni, iar la fața locului a fost mobilizată o intervenție de urgență.

În urma accidentului, Căile Ferate Federale Elvețiene (SBB) au anunțat că traficul pe linia afectată a fost oprit. Potrivit informațiilor transmise, perturbările ar putea continua până marți, la ora 4:00 dimineața. Evenimentul survine la doar câteva zile după ce o altă avalanșă a afectat aceeași regiune, izolând temporar zona de restul țării.

Goppenstein este considerat un nod de transport esențial în Elveția. Localitatea este cunoscută pentru Lötschberg car train – un serviciu de tip shuttle care traversează Alpii și face legătura între Kandersteg și Lötschental valley. Ambele zone sunt destinații populare pentru turiști, fiind renumite pentru traseele lor de drumeție. Călătoria durează aproximativ 11 minute cu trenul, iar cursele circulă frecvent, de la primele ore ale dimineții până târziu seara. Zona este accesibilă prin linia de tren operată de Swiss Federal Railways, cu plecări din marile orașe, precum Zurich.

Săptămâna trecută, o alunecare masivă de zăpadă s-a produs în valea Lötschental, fiind descrisă de o agenție federală drept un „eveniment extrem”.

Poliția din Valais a informat, printr-o postare pe platforma X, publicată în seara de 12 februarie:

„Avalanșă la ora 11:40, în apropierea galeriei Rotloiwigalerie (Goppenstein). Drumul Ferden–Goppenstein–Steg este închis. Lucrările finale de curățare sunt în desfășurare, redeschiderea drumului de la ora 19:00. Niciun vehicul nu a fost lovit, nu există răniți.”