Plan amplu de înarmare în Elveția. Țara va investi miliarde de franci pentru sisteme antiaeriene și anti-dronă

Elveția își ajustează strategia de securitate în contextul schimbărilor majore din Europa, generate de războiul din Ucraina și de apariția unor noi tipuri de amenințări, anunță Cancelaria Federală. Deși este cunoscută pentru statutul său de neutralitate, țara ia măsuri pentru a-și consolida capacitățile militare, în special în domenii precum apărarea aeriană, tehnologia anti-dronă și securitatea cibernetică. Autoritățile de la Berna au aprobat un amplu program de înzestrare militară pentru 2026, care implică alocări financiare de ordinul miliardelor.

Guvernul elvețian a aprobat vineri un program de investiții în domeniul apărării în valoare de 3,4 miliarde de franci, echivalentul a aproximativ 3,5 miliarde de euro. Decizia vine pe fondul deteriorării climatului de securitate din Europa, unde conflictele la distanță, atacurile hibride și evoluțiile tehnologice schimbă modul în care sunt evaluate riscurile.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei constituie o ruptură de securitate în Europa”, au anunțat autoritățile Federale, subliniind că efectele acestui conflict sunt resimțite inclusiv de Elveția.

În acest context, armata elvețiană urmează să fie „reorientată mai ferm spre apărare”, iar capacitatea de reacție în fața „celor mai probabile amenințări – atacuri la distanță și conflicte hibride – trebuie consolidată”.

Cea mai mare parte a fondurilor este direcționată către întărirea sistemelor de apărare antiaeriană. Planul include achiziția sistemelor IRIS-T SLM, pentru care sunt alocate aproximativ un miliard de franci. Aceste sisteme vor permite extinderea ariei de protecție și vor contribui la securizarea infrastructurilor critice. Totodată, autoritățile intenționează să înlocuiască unele sisteme existente, considerate parțial depășite.

Executivul indică faptul că prioritatea este „contracararea amenințărilor din aer”, în special în ceea ce privește spațiul aerian de joasă și medie altitudine.

O altă componentă importantă a programului vizează protecția împotriva mini-dronelor. Pentru acest segment sunt alocate aproximativ 70 de milioane de franci, fonduri destinate atât protejării militarilor, cât și infrastructurilor critice și populației civile.

În paralel, sistemele radar vor fi modernizate. Radarul tactic TAFLIR, considerat învechit, urmează să fie înlocuit cu un sistem semi-mobil de rază medie, estimat la aproximativ 150 de milioane de franci.

Programul include și investiții de peste 130 de milioane de franci în domeniul securității cibernetice și al războiului electronic. Autoritățile urmăresc întărirea rețelelor de comunicații, dezvoltarea unor capacități bazate pe sisteme spațiale și extinderea utilizării rețelelor civile în scopuri militare.

De asemenea, sunt vizate măsuri pentru creșterea capacității de acțiune în spațiul electromagnetic, un domeniu care devine tot mai important în conflictele moderne.

Pe lângă programul principal, guvernul solicită fonduri suplimentare pentru acoperirea costurilor legate de achiziția avioanelor de luptă F-35A. Suma solicitată se ridică la 394 de milioane de franci și ar permite achiziționarea a aproximativ 30 de aeronave, în cadrul eforturilor de modernizare a forțelor aeriene.

Pentru componenta imobiliară a programului militar sunt alocate 562 de milioane de franci. Printre proiecte se numără modernizarea unor facilități subterane pentru adăpostirea aeronavelor, reducerea zgomotului în zonele din jurul bazelor aeriene și reabilitarea infrastructurii de instruire.

Totodată, sunt prevăzute investiții pentru creșterea siguranței și rezilienței sistemelor de telecomunicații militare, precum și pentru modernizarea infrastructurii existente.

În prezent, Elveția alocă aproximativ 0,7% din produsul intern brut pentru apărare, însă autoritățile și-au propus o creștere graduală până la 1% din PIB până în anul 2032. Această tendință se aliniază evoluțiilor din alte state europene, în special cele membre NATO, care și-au majorat bugetele de apărare în contextul tensiunilor geopolitice și al presiunilor venite din partea Statelor Unite pentru creșterea cheltuielilor militare.