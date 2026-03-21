Regulă neașteptată pentru soldații belgieni reveniți din România. Nu se pot întoarce acasă

Soldații belgieni care au participat la o misiune NATO desfășurată timp de aproximativ șase luni în România nu se vor întoarce direct la familiile lor după încheierea rotației, ci vor trece printr-o etapă intermediară de acomodare, desfășurată pe teritoriul Belgiei, potrivit presei belgiene.

Este vorba despre sute de militari dislocați în baze precum Marche-en-Famenne și Amay, care urmează să fie înlocuiți de alte contingente. Deși revenirea acasă era așteptată imediat după finalizarea misiunii, o parte dintre soldați au aflat că traseul lor de întoarcere include o oprire obligatorie de câteva zile într-o unitate de cazare tip hotel.

Această etapă, denumită în limbaj militar „Third Location Decompression”, presupune un sejur de aproximativ 2–3 zile, într-un spațiu special destinat readaptării psihologice după misiuni externe. Militarii sunt cazați în camere separate și pot beneficia de sesiuni de consiliere, activități de relaxare sau discuții individuale cu specialiști.

Măsura a generat reacții mixte în rândul personalului militar. Unii dintre soldați spun că nu înțeleg necesitatea acestei proceduri, mai ales în condițiile în care misiunea din România nu ar fi fost percepută ca una extrem de stresantă. Din perspectiva lor, întârzierea întoarcerii acasă este dificil de justificat.

Misiunea în care au fost implicați militarii belgieni a făcut parte dintr-un dispozitiv NATO destinat consolidării prezenței aliate pe flancul estic al Europei, în contextul tensiunilor de securitate generate de războiul din Ucraina.

Pe durata desfășurării, soldații au participat la exerciții comune, activități de instruire, misiuni de pază și întreținere a echipamentelor, precum și la schimburi de experiență cu alte forțe aliate.

Reprezentanți ai sindicatelor militare din Belgia susțin însă că această perioadă de tranziție este importantă din punct de vedere psihologic. Potrivit acestora, revenirea bruscă la viața civilă după o misiune externă poate crea dificultăți de adaptare, motiv pentru care astfel de programe sunt considerate o formă de prevenție.

„Este o etapă care îi ajută pe militari să se reconecteze treptat la viața de acasă, după o perioadă în care au fost complet detașați de mediul lor obișnuit”, a explicat un reprezentant sindical din domeniul apărării.

Acesta a a spus că astfel de măsuri țin de bunele practici în domeniul sănătății mintale și al protecției personalului militar, chiar dacă pot părea neobișnuite pentru cei care se întorc din misiune.

Oficialii din structurile de apărare ale Belgiei au confirmat existența acestui program de acomodare, precizând că el este aplicat în special în cazul misiunilor externe de durată mai lungă sau cu potențial solicitant din punct de vedere psihologic.

Totuși, autoritățile precizează că sistemul se află încă într-o etapă de evaluare și poate suferi ajustări în funcție de feedbackul primit din partea militarilor implicați.