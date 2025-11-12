Un nou trend a cucerit internetul. A adunat like-uri peste like-uri

Un nou fenomen vizual a cucerit internetul: „AI Snow Trend”, o provocare digitală care transformă fotografiile obișnuite în scene de iarnă desprinse din filme. În doar câteva zile, platformele de social media s-au umplut de portrete acoperite de zăpadă, fețe strălucind în lumina felinarelor și decoruri care par desprinse dintr-un Crăciun ideal.

Fenomenul a devenit viral după ce tot mai mulți utilizatori au început să-și posteze imaginile create cu ajutorul aplicațiilor BeautyCam și Google Gemini AI, două instrumente de editare bazate pe inteligență artificială. Cu ajutorul lor, oricine poate genera o „fotografie de iarnă” realistă, fără să părăsească sufrageria sau să se confrunte cu frigul adevărat.

@huiqilixe80 Instructions for making 3-part snow exposure photos are different from winter, using AI to create 3-part snow exposure photos in just one operation. Simply selecting your favorite photo from the capcut template in the lower left corner of the video is possible to complete immediately. 3 부분의 눈 노출 사진을 만드는 지침은 겨울과 다르며, AI를 사용하여 한 번만 작업으로 3 부분의 눈 노출 사진을 만드십시오.단순히 비디오의 왼쪽 하단 모서리에 있는 비비비디오 비비비비디오의 비비비디오의 비비비디오의 왼쪽 하단 모서리의 비비비비비디오 비비비디오의 왼쪽 하단 모서리 #capcut #capcutforus #capcutpioneer #xuhuong #capcuttemplate ♬ nhạc nền - Trang Lang Thang🌅

Trendul este simplu: încarci o fotografie clară, alegi opțiunea „Snow”, iar algoritmul face restul – adaugă fulgi, lumină rece, reflexii și chiar aburul respirației în aerul înghețat. În câteva secunde, o imagine banală devine o carte poștală de iarnă cinematografică, completată de efecte de lumină și detalii hiperrealiste.

În mod ironic, trendul a explodat mai ales în țări tropicale precum Thailanda, Malaezia sau Filipine – locuri unde zăpada nu există deloc. Acolo, utilizatorii folosesc filtrele pentru a „trăi” experiența iernii virtuale, fără să înghețe de frig sau să plătească pentru o vacanță în munți.

@huiqilixe80 Gemini AI creates winter snow photos with one photo Tutorial on generating winter snow scenery style using Google Gemini AI 😘👆 How to Create Scream Style Photos Tutorial on generating winter snow scenery style using Google Gemini AI Tutorial on using artificial intelligence to generate winter snow landscape style images Winter snow scene Gemini texto tutorial Winter Snow Scene AI Filter Tutorial Winter Snow Scene Shooting Artificial Intelligence Tutorial: Using a Y2K Style Scream Mask to Generate Y2K Style Images in Winter Snow Scenes How to use AI image tutorial for winter snow scenery Create images captured by artificial intelligence using AI to create screaming style images with winter snow scenery using AI Tutorial for generating winter snow landscape style images Text that makes Gemini's photos scream Text for winter snow scenery for photography Y2k style image tutorial and winter snow scene How to create AI conversation photos using winter snow scenery Creating images with screaming and winter snow scene styles using artificial intelligence Tutorial on Creating Images with Winter Snow Scenes #geminiai #capcutforus #capcut #capcutpioneer ♬ You Gave（Phonk）（剪辑版） - VZEUS

„E ca și cum aș fi la Hokkaido, dar cu aer condiționat”, glumește un creator thailandez pe TikTok, al cărui clip cu tema „Snow Mood” a strâns peste 2 milioane de vizualizări.

Aplicația BeautyCam AI Editor oferă un proces ușor de urmat: utilizatorul selectează o fotografie bine luminată, alege efectul „snow” și apoi un stil vizual – de la romantism de Crăciun la aventură montană. Printr-un simplu prompt, se poate ajusta cât de realistă sau „magică” să fie imaginea. Rezultatul poate fi descărcat instantaneu și distribuit pe rețelele sociale.

Pe de altă parte, Google Gemini AI duce trendul la un nivel superior. Platforma propune descrieri predefinite – așa-numitele „prompts” – care pot genera imagini în 8K, cu o fidelitate cinematografică uluitoare. Printre cele mai populare teme se numără:

„Cinematic Snowfall Portrait”, cu un personaj sub lumina felinarelor, în ninsoare de noapte;

„Cozy Winter Cabin Scene”, care recreează atmosfera caldă a unei cabane cu foc în șemineu;

„Christmas Market Glow”, inspirat de piețele europene de Crăciun pline de lumini și abur de la ciocolata caldă;

sau „Fantasy Ice Kingdom”, o scenă de poveste cu reflexii albastre și cristale de gheață.

Hashtagurile #AISnow și #GeminiWinter au depășit deja milioane de vizualizări pe TikTok, Instagram și X (Twitter). Influenceri, fotografi și chiar branduri de modă s-au alăturat valului, folosind imaginile pentru campanii tematice de iarnă.

„Este o demonstrație clară a modului în care AI-ul redefinește estetica online”, explică un specialist în tendințe digitale. „Oamenii nu mai vor doar fotografii reale, ci versiuni ideale ale lor – lumi alternative în care totul arată perfect. Acest trend transformă imaginația într-un filtru vizual.”

Deși unii critici numesc fenomenul „narcisism digital” sau „fals confort vizual”, pentru mulți utilizatori experiența e pur și simplu distractivă. Trendul oferă o formă inofensivă de escapism – o iarnă fără degete înghețate, fără haine groase și fără drumuri înzăpezite.

„De ce nu?”, scrie o utilizatoare din Manila. „Dacă pot avea zăpadă și lumini de Crăciun doar cu o aplicație, fără să ies din casă, e cea mai bună iarnă posibilă.”