Un nou scandal se anunță la SRI: „Intervine atât în actul politic din România, controlează politicieni”. USR cere comisie de anchetă

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a anunţat că intenționează să facă demersuri pentru înființarea unei comisii de anchetă care să verifice acuzațiile cu privire la implicare SRI în politica românească. El are în vedere afirmațiile fostului procuror șef al DNA, Daniel Morar, și cere ca șeful SRI, Eduard Hellvig să le clarifice.

„Am văzut acuzaţiile la adresa directorului SRI, Hellvig, din partea fostului judecător CCR Daniel Morar. USR va face toate demersurile şi va cere înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară pe aceste acuzaţii extrem de grave. Un magistrat important al statului român, fost judecător al CCR, fost şef al DNA, un magistrat de carieră spune foarte clar că SRI intervine atât în actul politic din România, că politicienii sunt controlaţi de serviciile secrete, dar şi mai grav, poate, în actul de justiţie”, a declarat Cătălin Drulă.

Potrivit spuselor sale, Daniel Morar face referire la ascultarea ilegală a telefoanelor unor judecători ai Curții Constituționale, dar și de implicare în desemnarea președintelui acestei instituții. Cătălin Drulă a subliniat că o astfel de acuzație a fost confirmată de un alt judecător al CCR, Petre Lăzăroiu.

„Sunt acolo acuzaţii despre telefoane ascultate ilegal ale judecătorilor CCR şi despre ingerinţe în numirea preşedintelui CCR, acestea fiind confirmate şi de un al doilea judecător al Curţii Constituţionale, domnul Lăzăroiu”, a mai spus Cătălin Drulă, într-o declarație la Palatul Parlamentului.

USR cere comisie de anchetă asupra SRI

Liderul USR a subliniat că un astfel de comportament este incompatibil cu democraţia, iar politica și justiția nu trebuie să fie controlate de serviciile secrete. El dă ca exemplu o situație similară din Grecia, stat zguduit de un scandal legat de interceptări ilegale ale conversațiilor telefonice dintre liderii opoziției. Drept care, Cătălin Drulă solicită o comisie de anchetă care să verifice toate acuzațiile.

„Vom cere înfiinţarea acestei comisii de anchetă parlamentară, pe modelul care a fost recent în Grecia unde a fost un scandal, la fel, legat de interceptări legale ale liderilor Opoziţiei şi am avut demisii acolo, am avut asumare, am avut o întreagă dezbatere în societate”, a mai afirmat liderul USR.

Cătălin Drulă a mai spus că se impune refacerea încrederii românilor în democrația românească. Iar pentru acest lucru, spune liderul USR, este nevoie, în primul rând, ca actualul șef al SRI să clarifice acuzațiile la adresa serviciului de informații,

„Avem nevoie de asta în România pentru a readuce românilor încrederea în democraţie. Îi cerem directorului SRI, Eduard Hellvig, să iasă urgent cu explicaţii şi probabil că acolo sunt de aşteptat şi demisii. E de văzut dacă a fost implicat doar nivelul cel mai de sus sau şi nivelul care rămâne permanent atunci când cei numiţi de politicieni pleacă”, a mai afirmat Cătălin Drulă.