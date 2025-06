Monden Un nou post TV și o rețea de putere. Cine trage sforile din culise







Un nou post de televiziune își face loc pe piața media. Moldova24 (MD24) poartă semnătura oligarhului Ilan Șor și emite nonstop din Moscova. Televiziunea face parte din rețeaua mediatică rusă Russia Today (RT) și a fost înregistrată în iulie 2024.

Noul post de televiziune, asociat oligarhului Ilan Șor

Moldova24 transmite din Moscova pentru publicul din Republica Moldova și este conectată la rețeaua media rusă Russia Today (RT). Deși se prezintă ca o platformă independentă moldovenească, investigațiile arată că televiziunea este găzduită pe servere din Rusia și are legături strânse cu instituții media aflate sub controlul Kremlinului. Printre acestea se află Russia Today (RT) și TV Novosti.

Potrivit unei anchete realizate de Digital Forensic Research Lab (DFRLab)? infrastructura digitală a postului este integrată în rețeaua de propagandă rusească.

Legături cu Rusia

Pentru a evita regulile impuse de autoritățile moldovene, televiziunea MD24 utilizează o rețea de cel puțin 16 site-uri clonă. Aceste domenii au fost create cu scopul de a răspândi mesaje pro-Kremlin și de a evita controlul și filtrarea conținutului online.

„Spre deosebire de posturile TV anterior interzise, MD24 funcționează exclusiv online. Asta îi permite să ocolească reglementările naționale privind difuzarea și mecanismele de moderare a conținutului”, arată autorii anchetei.

O nouă televiziune online

Deși oligarhul Ilan Șor nu și-a asumat public legătura cu noua televiziune, ancheta realizată de DFRLab arată că acesta ar fi implicat în mod direct.

„Totuși, direcția editorială a canalului sugerează că acesta funcționează ca o extensie neoficială a rețelei media controlate de Șor. Acesta folosește anonimatul pentru a-și ascunde implicarea în operațiuni coordonate de influență”, au explicat experții de la Atlantic Council.

Potrivit autorilor anchetei, site-ul jtf-ilan.com (prescurtare de la Just the Facts: Ilan Shor) utilizează aceeași adresă IP și are rolul de a promova imaginea oligarhului ca victimă a „represiunii politice” din Republica Moldova.

Autoritățile de la Chișinău ar fi inițiat o „campanie amplă de represalii” pentru a-l împiedica să participe la viitoarele alegeri.

Analiza tehnică arată că postul TV MD24 este găzduit pe adresa IP 91.218.228.51, administrată de compania rusă Ihc.ru, cunoscută pentru găzduirea site-urilor afiliate Kremlinului. Pe aceeași adresă IP se regăsesc și alte domenii asociate rețelei Russia Today, precum putinspeaks-rt.com, rtdoc.tv, rtred.online și msimonyan.ru.