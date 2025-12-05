Justitie

Un judecător stagiar ia atitudine împotriva unei firme de recuperări creanțe. Opt procese încheiate în favoarea oamenilor

Comentează știrea
Un judecător stagiar ia atitudine împotriva unei firme de recuperări creanțe. Opt procese încheiate în favoarea oamenilor Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Un judecător stagiar de la Baia Mare a amendat o firmă de recuperări de creanțe în procese împotriva oamenilor. Acesta a considerat că firma în cauză doar voia să pună presiune pe cei care contractaseră cândva credite.

Judecător stagiar decide pentru oameni

O firmă de creanțe din Baia Mare a dat în judecată mai multe persoane pentru recuperarea unor credite. Doar că acestea fuseseră de mult cesionate, aspect despre care firma în cauză ar fi știut.

”Un judecător stagiar de la judecătoria din Baia Mare, debutant a aplicat firmei de recuperări creanțe Invest Capital LTD, 8 amenzi judiciare de câte o mie de lei fiecare”, a explicat Mihai Belu.

Oameni speriați de creanțele deja stinse

Culmea este că cei de la Invest Capital ar fi știut de toată situația. Acest lucru nu i-a oprit pe decidenți să pună presiune pe oamenii vizați.

Temele pentru acasă devin mai scurte. Ordinul Ministerului Educației
Temele pentru acasă devin mai scurte. Ordinul Ministerului Educației
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  6-7 decembrie 2025. Moș Nicolae
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  6-7 decembrie 2025. Moș Nicolae
judecător

Sursa foto: dreamstime.com

”Firma a înaintat cereri împotriva unor oameni care au avut cândva credite. Creditele fuseseră cesionate, iar dreptul de a cere executarea lor era demult prescris. Firma știa că nu mai are niciun drept de foarte multă vreme dar spera să îngrozească niște oameni cu procesul și să mai încaseze ceva. Adelin Marco de la judecătoria Baia Mare a considerat că recuperatorii au abuzat de justiție”, a mai explicat jurnalistul.

Au exercitat abuziv dreptul de a sesiza instanța

Mai exact, judecătorul a explicat și care este motivul legal pentru amendă. ”Acesta a explicat că a aplicat amenzile judiciare pentru că scopul acțiunilor în instanță era doar de a pune presiune pe oameni să plătească de bună voie.

Exercitarea abuzivă a dreptului de a sesiza instanța se numește juridic această manevră”, a mai spus Mihai Belu. Cert este că astfel de situații nu sunt unice. Cu toate acestea, oamenii vizați de astfel de procese preferă să plătească de două ori, de cele mai multe ori, de frică.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:27 - Noua Strategie de Securitate a SUA pune România în fața unei întrebări incomode
20:19 - Criza apei potabile. Radu Coșarcă, la podcastul 7x7: Românii sunt cei mai eficienți inamici ai lor
20:12 - Lucian Despoiu, specialistul în infrastructura digitală care a schimbat politica din Franța
20:04 - Înșelătorii de Moș Nicolae. Escrocii te lasă fără bani și fără cadouri
19:56 - Cât dă Tzancă pe un dulap de haine și ce ține în el
19:49 - Guvernul pregătește „Ordonanța-trenuleț” pentru finalul anului. Ce se întâmplă cu salariul minim

HAI România!

Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici

Proiecte speciale