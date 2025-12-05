Un judecător stagiar ia atitudine împotriva unei firme de recuperări creanțe. Opt procese încheiate în favoarea oamenilor

Un judecător stagiar de la Baia Mare a amendat o firmă de recuperări de creanțe în procese împotriva oamenilor. Acesta a considerat că firma în cauză doar voia să pună presiune pe cei care contractaseră cândva credite.

O firmă de creanțe din Baia Mare a dat în judecată mai multe persoane pentru recuperarea unor credite. Doar că acestea fuseseră de mult cesionate, aspect despre care firma în cauză ar fi știut.

”Un judecător stagiar de la judecătoria din Baia Mare, debutant a aplicat firmei de recuperări creanțe Invest Capital LTD, 8 amenzi judiciare de câte o mie de lei fiecare”, a explicat Mihai Belu.

Culmea este că cei de la Invest Capital ar fi știut de toată situația. Acest lucru nu i-a oprit pe decidenți să pună presiune pe oamenii vizați.

”Firma a înaintat cereri împotriva unor oameni care au avut cândva credite. Creditele fuseseră cesionate, iar dreptul de a cere executarea lor era demult prescris. Firma știa că nu mai are niciun drept de foarte multă vreme dar spera să îngrozească niște oameni cu procesul și să mai încaseze ceva. Adelin Marco de la judecătoria Baia Mare a considerat că recuperatorii au abuzat de justiție”, a mai explicat jurnalistul.

Mai exact, judecătorul a explicat și care este motivul legal pentru amendă. ”Acesta a explicat că a aplicat amenzile judiciare pentru că scopul acțiunilor în instanță era doar de a pune presiune pe oameni să plătească de bună voie.

Exercitarea abuzivă a dreptului de a sesiza instanța se numește juridic această manevră”, a mai spus Mihai Belu. Cert este că astfel de situații nu sunt unice. Cu toate acestea, oamenii vizați de astfel de procese preferă să plătească de două ori, de cele mai multe ori, de frică.