„ ATENTIE – Ce val urmeaza sa produca aceasta decizie a CJUE . Cititi cu atentie fiecare rand pe care l-am scris mai jos fiindca informatiile de mai jos pot face diferenta dintre un executat silit pe viata si un debitor eliberat de datorii imputate ilegal.

Redeschiderea tuturor dosarelor respinse de catre instantele de judecata ca TARDIVE si posibilitatea celor ce nu au contestat executarea silita pana in 2019 sa depuna o cerere de contestatie la executare chiar daca au trecut de termenul de 15 zile pentru a formula o contestatie unde sa invoce si caracterul abuziv al clauzelor contractuale care formeaza de fapt tiltul executoriu!

Vedeti mai jos cine si cum se pot apara cei executati silit, indiferent de cat timp sunt in cadrul procedurii executionale.

Este o victorie a celor executati silit si o vicotorie a BUNULUI SIMT. Contestatia La Executare Silita trebuie si acum se poate sa fie formulata si peste termenul de 15 zile.

Daca s-a decis ca efectul constatarii ca abuzive a unor clauze este NULITATEA absoluta, este ILEGAL ca atatia ani de zile, instantele sa faca nota discordanta si sa respinga contestatiile la executare ale debitorilor, ca tardive.

Indiferent de cata vreme a inceput impotriva lor o procedura de executare silita, debitorii vor putea sa o conteste pe calea contestatiei la executare.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C 75/19 a stabilit ca debitorii imprumutati la – Banci la Ifn-uri sau cei care ajung pe mana recuperatorilor de creante, pot contesta executarea silita inceputa impotriva lor, ORICAND, in conditiile in care invoca existenta unor clauze de natura abuziva in cadrul contestatiei la executare si in legatura cu contractul de credit pus in executare silita”, a scris pe Facebook avocatul Cuculis Adrian

