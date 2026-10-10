Un inel de bronz gravat cu imaginea Farului din Alexandria, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, a fost descoperit în timpul unor cercetări arheologice subacvatice desfășurate în portul Alexandriei, în Egipt, potrivit Institutului European de Arheologie Subacvatică (IEASM).

Obiectul a fost găsit în ruinele unui palat de pe insula Antirhodos, astăzi scufundată în Marea Mediterană, și ar putea oferi indicii despre legăturile dintre administrația regală și unul dintre cele mai importante monumente ale Antichității.

Potrivit echipei, inelul este primul exemplar cunoscut de acest tip care prezintă Farul din Alexandria. Importanța sa ține atât de reprezentarea monumentului, cât și de locul în care a fost găsit.

Artefactul a fost recuperat de pe insula Antirhodos, care făcea parte din cartierul regal al Alexandriei antice, în zona cunoscută drept Portus Magnus, sau Marele Port. În perioada elenistică, insula găzduia un palat asociat dinastiei ptolemeice, care a condus Egiptul după moartea lui Alexandru cel Mare.

Ruinele palatului se află astăzi sub apă, într-o zonă cercetată de mai mulți ani de arheologii specializați în patrimoniul scufundat. Săpăturile coordonate de Franck Goddio, directorul IEASM, au scos la iveală vestigii arhitecturale întinse pe o suprafață de câteva mii de metri pătrați.

Potrivit lui Goddio, descoperirea inelului este cu atât mai importantă cu cât obiectul provine dintr-un palat care a reprezentat cândva un centru de putere. Artefactul ridică posibilitatea ca în complex să fi funcționat și spații administrative legate de gestionarea farului.

Inelul este realizat din bronz și are o gravură în care specialiștii recunosc silueta Farului din Alexandria. Imaginea prezintă asemănări cu reprezentările monumentului de pe monede datate în secolul al II-lea d.Hr.

Deși gravura este parțial uzată, cercetătorii consultați de publicația Live Science consideră că identificarea farului este plauzibilă. Unele detalii din partea superioară a reprezentării ar putea sugera lumina sau fumul asociat unei lămpi, însă interpretarea acestor elemente rămâne prudentă.

Inelul ar putea fi un sigiliu, un obiect utilizat în Antichitate pentru autentificarea documentelor sau marcarea bunurilor. Prin apăsarea sa pe ceară ori pe argilă moale, purtătorul putea lăsa o amprentă distinctivă.

Dacă această interpretare se confirmă, reprezentarea farului ar fi putut servi drept simbol de identificare, inclusiv pentru o persoană sau o activitate asociată Alexandriei. Totuși, identitatea proprietarului și utilizarea concretă a obiectului nu sunt cunoscute.

Farul a fost construit pe insula Pharos, în apropierea Alexandriei, în jurul anului 280 î.Hr., în timpul dinastiei ptolemeice. Monumentul avea rolul de a ghida navele către port, într-o perioadă în care Alexandria devenise un important centru comercial, politic și cultural al Mediteranei.

Construcția este estimată la peste 100 de metri înălțime și a fost considerată una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Dimensiunile sale și funcția practică au transformat-o într-un simbol al orașului, iar imaginea farului a continuat să apară pe monede și în alte reprezentări de-a lungul secolelor.

Monumentul a fost afectat de mai multe cutremure și s-a prăbușit treptat în Evul Mediu. O parte dintre blocurile sale au fost ulterior reutilizate la construirea fortăreței Qaitbay, ridicată în secolul al XV-lea pe locul asociat farului. Ruinele arheologice ale monumentului se află în prezent sub apă.

Inelul oferă un posibil indiciu despre felul în care imaginea Farului din Alexandria era folosită în viața de zi cu zi. Dacă obiectul era într-adevăr un sigiliu, el ar putea ilustra modul în care simbolurile monumentelor celebre erau integrate în activități administrative sau comerciale.

Locul descoperirii este, de asemenea, relevant. Prezența artefactului în ruinele unui palat regal susține ipoteza că această zonă nu era folosită exclusiv pentru activități ceremoniale sau rezidențiale, ci putea găzdui și funcții administrative.

Cu toate acestea, descoperirea nu demonstrează de una singură că palatul administra direct activitatea farului. Datarea exactă a inelului, identitatea proprietarului și împrejurările în care obiectul a ajuns în acel loc nu au fost stabilite public.

Cercetările subacvatice din portul Alexandriei continuă să documenteze structuri și artefacte care contribuie la reconstituirea orașului antic. Fiecare obiect trebuie analizat în contextul său arheologic pentru ca specialiștii să poată stabili ce informații oferă despre trecut.