Un medicament experimental pe bază de minoxidil a stimulat creșterea părului la bărbații cu alopecie androgenetică, potrivit rezultatelor unui studiu clinic de fază 3 publicate pe 19 octombrie 2026 de compania americană Veradermics, potrivit New York Times.

După șase luni de tratament, participanții care au primit medicamentul au înregistrat o creștere a densității părului semnificativ mai mare decât cei care au primit placebo.

Tratamentul, denumit VDPHL01, este o formulă orală cu eliberare prelungită a minoxidilului, substanța activă utilizată și în unele produse aplicate direct pe scalp. Rezultatele deschid perspectiva unei noi opțiuni pentru persoanele afectate de căderea părului de tip androgenetic, însă medicamentul nu este încă aprobat de autoritățile americane pentru această indicație.

Studiul clinic de fază 3, identificat drept Study 304, a inclus 536 de bărbați cu forme ușoare până la moderate de alopecie androgenetică. Participanții au fost repartizați în trei grupuri: unul a primit o doză de 8,5 miligrame de VDPHL01 pe zi, altul aceeași doză de două ori pe zi, iar al treilea a primit un placebo.

După șase luni, cercetătorii au măsurat modificarea numărului de fire de păr non-vellus dintr-o zonă-țintă a scalpului. Această categorie include firele terminale și exclude firele foarte fine, asemănătoare pufului.

Rezultatele raportate de Veradermics au fost următoarele:

28,6 fire suplimentare pe centimetru pătrat pentru participanții care au primit medicamentul o dată pe zi;

36,4 fire suplimentare pe centimetru pătrat pentru cei care au primit două doze zilnice;

6,6 fire suplimentare pe centimetru pătrat în grupul placebo.

Diferențele dintre grupurile tratate și cel placebo au fost semnificative statistic, potrivit companiei. Rezultatele arată că ambele scheme de administrare au avut efecte asupra creșterii părului, cu o creștere medie mai mare în grupul care a primit două doze zilnice.

Efectele nu au fost evaluate doar prin numărarea firelor de păr. Cercetătorii au analizat și percepția participanților asupra acoperirii scalpului, precum și evaluările realizate de investigatori.

La șase luni, 55,7% dintre bărbații care au luat medicamentul o dată pe zi au declarat că acoperirea părului s-a îmbunătățit sau s-a îmbunătățit considerabil. În grupul cu administrare de două ori pe zi, proporția a ajuns la 68,7%. În grupul placebo, procentul a fost de 15%.

Potrivit companiei, diferențe semnificative față de placebo au fost observate încă din luna a doua, cel mai timpuriu moment de evaluare din studiu.

Aceste rezultate nu înseamnă însă că toți pacienții vor obține aceeași creștere a densității părului. Efectul poate varia de la o persoană la alta, iar datele disponibile descriu rezultatele medii ale grupurilor participante la cercetare.

Minoxidilul este o substanță cunoscută pentru utilizarea sa în tratamentele împotriva căderii părului. Forma topică este aplicată direct pe scalp, în timp ce administrarea orală expune întregul organism la substanță.

Medicamentul experimental VDPHL01 folosește o formulă cu eliberare prelungită, concepută pentru a modifica ritmul în care minoxidilul este eliberat și absorbit în organism. Potrivit dezvoltatorului, această formulare urmărește să susțină creșterea părului și să îmbunătățească tolerabilitatea tratamentului.

Totuși, eliberarea prelungită nu garantează absența reacțiilor adverse. Minoxidilul administrat oral poate influența sistemul cardiovascular, iar utilizarea sa necesită evaluarea riscurilor individuale de către un medic.

În studiul de fază 3, compania a raportat că tratamentul a fost, în general, bine tolerat. Nu au fost identificate evenimente adverse grave considerate legate de tratament și nici evenimente adverse de interes special de origine cardiacă.

Au existat însă diferențe între grupuri în ceea ce privește anumite reacții adverse. Umflarea țesuturilor, cunoscută drept edem periferic, și creșterea nedorită a părului în alte zone ale corpului au fost raportate mai frecvent în unele grupuri care au primit medicamentul decât în grupul placebo.

În grupul care a primit două doze zilnice, hipertricoza — creșterea excesivă a părului — a fost raportată la 9% dintre participanți, comparativ cu 2,2% în grupul cu administrare o dată pe zi. În grupul placebo, procentul a fost de 0%.

Absența unor evenimente cardiace relevante în acest studiu nu demonstrează că riscul este nul. Siguranța pe termen lung trebuie evaluată în continuare, inclusiv în contextul utilizării tratamentului de către persoane cu afecțiuni preexistente.

Veradermics a anunțat că rezultatele studiului de fază 3 susțin dezvoltarea medicamentului ca posibil tratament oral pentru alopecia androgenetică masculină. Compania desfășoară, de asemenea, cercetări clinice pentru evaluarea tratamentului împotriva căderii părului de tip androgenetic la femei.

Directorul general al companiei, medicul dermatolog Reid Waldman, a declarat anterior pentru New York Post că medicamentul ar putea ajunge pe piață în următorii doi-trei ani, dacă studiile vor continua să producă rezultate favorabile și dacă va fi obținută aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).

Acest interval reprezintă o estimare condiționată, nu o dată confirmată pentru lansare. Până la autorizare, VDPHL01 rămâne un medicament experimental, iar rezultatele anunțate de companie nu echivalează cu o recomandare de utilizare în afara studiilor clinice.

Studiul oferă dovezi clinice suplimentare că o formulă orală cu eliberare prelungită de minoxidil poate crește densitatea părului la bărbații cu alopecie androgenetică. Rămân însă de clarificat siguranța pe termen lung, amploarea beneficiilor în practica medicală și modul în care tratamentul se compară direct cu variantele orale de minoxidil deja disponibile.

Pentru moment, principala concluzie este că VDPHL01 a obținut rezultate favorabile față de placebo într-un studiu de fază 3, dar aprobarea și disponibilitatea sa comercială depind de etapele de evaluare care urmează.