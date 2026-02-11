Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov, din Ucraina, a ucis trei copii și un bărbat

Un bombardament aerian atribuit forțelor ruse a ucis patru civili în estul Ucrainei, potrivit autorităților locale. Incidentul s-a produs în noaptea de 10 spre 11 februarie în orașul Bohoduhiv, din regiunea Harkov, aproape de granița cu Rusia, relatează Kyiv Independent.

Oleh Syniehubov, șeful administrației militare locale, a anunțat că în urma loviturii asupra unei zone rezidențiale au murit trei copii, doi băieți de un an și o fetiță de doi ani.

În același atac a fost ucis și un bărbat de 34 de ani care se afla în apropierea lor. Nu s-a specificat, însă, dacă era tatăl copiilor.

Autoritățile locale au confirmat, de asemenea, că două persoane au fost rănite în atac. Mai exact, două femei, de 35, respectiv 74 de ani. Ambele au ajuns la spital.

În ultimele luni, s-a constatat o continuitate a bombardamentelor rusești asupra diverselor regiuni din Ucraina, inclusiv asupra infrastructurii și zonelor populate. În aceeași perioadă, atacuri în alte părți ale țării au provocat victime și au afectat alimentarea cu energie electrică în unele comunități.

Pe 9 februarie, cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 41 au fost rănite în atacuri rusești împotriva Ucrainei pe parcursul aceleiași zile, au raportat autoritățile locale.

Pe 27 ianuarie, un atac masiv cu drone rusești asupra orașului Odesa a lovit mai multe clădiri de apartamente și universități, ucigând cel puțin trei persoane și rănind alte zeci, au anunțat oficialii.

Potrivit unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMU), publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost omorâți și 40.600 răniți din 24 februarie 2022, de când Rusia a început invazia.

Raportul arată că, doar în 2025, peste 2.500 de civili au fost uciși. A fost cel mai sângeros an de când Rusia a atacat Ucraina.