Trump le-a dat cadou angajaților administrației pantofi Florsheim

Într-un gest neașteptat, președintele american Donald Trump a oferit pantofi angajaților administrației sale, asigurându-se că nimeni nu pleacă fără cel mai popular model de încălțăminte Florsheim din piele, informează msn.com.

Donald Trump a oferit încălțăminte oficialilor guvernamentali, inclusiv șefilor de agenții, parlamentarilor, consilierilor de la Casa Albă și unor personalități din lumea publică. La ședințele de cabinet, a întrebat cu umor: „Ai primit pantofii?”. Unele persoane chiar și-au legat șireturile în Biroul Oval.

Într-o reuniune de prânz, Trump s-a întors brusc la subiectul pantofilor săi „incredibili” și i-a oferit jurnalistului Tucker Carlson o pereche de pantofi sport maro cu detalii tip wingtips (pantofii wingtips sau wingtip brogues sunt un stil clasic de încălțăminte bărbătească, definiți printr-o bucată de piele aplicată deasupra pantofului „foto mai jos).

După gestul neașteptat al președintelui, consilierii săi par să evite orice altă încălțăminte care i-ar putea atrage atenția. Este vorba despre pantofii Florsheim, considerați accesibili, cu un preț aproximativ de 150 de dolari.

„Toți băieții îi au”, a declarat un oficial de la Casa Albă, în timp ce altcineva a izbucnit în râs: „E isteric pentru că tuturor le este frică să nu-i poarte”, deoarece „vânzătorul-șef de pantofi„ este foarte atent.

Președintele Trump a dezvoltat un obicei neobișnuit: a început să ghicească mărimea pantofilor celor din jurul său, apoi trimite cadouri personalizate. Mai exact, după ce i-a comunicat unui consilier dorința sa, la aproximativ o săptămână, o cutie maro de pantofi Florsheim ajunge la Casa Albă. Uneori, Trump are obiceiul să semneze cutia sau atașează un bilet de mulțumire, conform unor surse apropiate.

Miliardarul de 79 de ani, recunoscut pentru costumele Brioni elegante, cravatele lungi roșii și gustul său rafinat, a început să caute pantofi care să-i ofere confort după o zi aglomerată.

Atenția sa a căzut asupra brandului Florsheim și pentru că i-au plăcut foarte mult a început să facă cadouri. Casa Albă a ținut să precizeze că președintele achită personal costul fiecărei perechi de pantofi.

Mai mulți oficiali și personalități publice din cercurile apropiate lui Donald Trump au fost surprinși cu pantofi asemănători. Printre aceștia se numără vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, precum și secretarii transporturilor, Sean Duffy, și al apărării, Pete Hegseth.

De asemenea, secretarul comerțului Howard Lutnick, directorul de comunicare al fostului președinte Steven Cheung, adjunctul șefului de cabinet James Blair și redactorul de discursuri Ross Worthington au aceeași încălțăminte. Din media și politică, Sean Hannity de la Fox News și senatorul Lindsey Graham dețin, la rândul lor, astfel de pantofi.

JD Vance și Marco Rubio au primit pantofii cadou în timpul unei ședințe de cabinet din decembrie. Potrivit relatărilor, Donald Trump le-ar fi spus celor doi că le lipseau acest model de pantofi: „Marco, JD, aveți pantofi”. Într-un gest care a stârnit zâmbete în încăpere, Vance și-ar fi ridicat piciorul pentru a-i arăta președintelui perechea pe care o purta.