Trendyol susține comercianții români dincolo de online: patru branduri locale, prezente la târgul „Crăciunul Nordului” (P)

În această iarnă, Trendyol sprijină patru comercianți români să participe la târgul „Crăciunul Nordului”, desfășurat între 28 noiembrie și 4 ianuarie, la Romexpo, oferindu-le spațiul și căsuțele de expunere. Astfel, antreprenorii se pot concentra exclusiv pe ceea ce contează cel mai mult: produsele și interacțiunea directă cu clienții.

Inițiativa face parte din strategia Trendyol de a sprijini ecosistemul local de e-commerce, oferind comercianților atât vizibilitate online, cât și oportunități de a intra în contact direct cu publicul, într-un context relevant pentru sezonul sărbătorilor.

În cadrul târgului „Crăciunul Nordului”, vizitatorii au avut ocazia să descopere nu doar produse, ci și poveștile din spatele lor, direct de la comercianții prezenți la standuri.

Pentru D-toys, colaborarea cu Trendyol a fost un pas important în extinderea prezenței online, dar participarea la târg a adus o dimensiune nouă: interacțiunea directă cu clienții.

„Pentru noi, colaborarea cu Trendyol înseamnă mai mult decât vânzări. Ne-a oferit acces rapid la o bază mare de clienți, instrumente de promovare și insight-uri în timp real. Participarea la târgul Crăciunul Nordului a fost o oportunitate valoroasă de a ne întâlni fizic cu clientul final și de a înțelege nu doar ce se cumpără, ci și de ce,” spune Annamária Pataki, reprezentant D-toys.

Sorelly este un brand cu istorie, pornit ca afacere de familie, care a fost dus mai departe de o nouă generație, cu o viziune modernă și orientată spre creștere.

„Am avut un click instant cu echipa Trendyol și am înțeles rapid modelul de business. Procesul de onboarding a fost foarte ușor, iar campaniile ne-au ajutat să creștem vânzările cu până la 300%. Participarea la târg, cu sprijinul Trendyol, ne-a adus mai aproape de clienții care își doreau să ne vadă și offline,” spun Liviu și Denisa Ciulină, fondatorii Bijuteriilor Sorelly.

Pentru Teo Market Shop, Trendyol a reprezentat un motor de creștere și o oportunitate de scalare, atât local, cât și internațional.

„Am realizat că Trendyol poate fi un motor de comenzi mult mai amplu decât aveam până atunci. Participarea la târgul Crăciunul Nordului ne oferă vizibilitate și în offline și îi ajută pe cei care caută un cadou de Crăciun diferit – o jucărie care este un trend internațional,” spune Mihai Cristea, reprezentant Teo Market Shop.

Și pentru Tessero, colaborarea cu Trendyol a venit natural, ca parte a dorinței de a ajunge la mai mulți clienți și de a scala business-ul.

„Procesul de onboarding a fost simplu, iar echipa Trendyol ne-a oferit tot suportul de care am avut nevoie. Vedem această colaborare ca pe o oportunitate reală de creștere și de lucru cu o platformă bine organizată,” explică Rareș Nidelea, reprezentant Tessero.

La doar un an de la lansarea procesului de înrolare locală, Trendyol a integrat pe platformă peste 6.500 de comercianți și branduri locale, reprezentând circa 50% din volumul total al businessului de pe piața locală. Astăzi, Trendyol este mândru să fie deja cel mai mare marketplace de fashion din România, un reper care reflectă încrederea atât a clienților, cât și a comercianților.

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 și între timp a devenit primul decacorn din Turcia și una dintre cele mai importante platforme de comerț electronic din lume. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai bine de 40 de milioane de clienți prin intermediul aplicațiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Azerbaidjan, statele din Golf, Europa Centrala și de Est și nu numai.