Septembrie 2026 ar putea fi una dintre cele mai favorabile luni pentru trei zodii chinezești, potrivit unor previziuni publicate de surse internaționale de astrologie și calendare tradiționale chinezești.

Cocoșul, Câinele și Calul apar printre semnele pentru care perioada poate aduce motive importante de bucurie, de la bani și reușite profesionale până la întâlniri romantice și o stare generală mai bună.

Previziunile astrologice trebuie privite ca divertisment și interpretări bazate pe tradiții, nu ca certitudini. Totuși, patru surse internaționale diferite – Travel China Guide, Chinese Zodiac Art, Horoscope.com și Cafe Astrology – indică faptul că anumite semne ale zodiacului chinezesc intră în toamna lui 2026 cu perspective mai luminoase.

Pentru persoanele născute în anul Cocoșului, septembrie vine după o perioadă mai complicată și poate marca revenirea norocului. Previziunile Travel China Guide indică rezultate foarte bune la locul de muncă, apreciere din partea superiorilor și posibilitatea unor câștiguri financiare.

Pot apărea și surprize legate de bani, în timp ce în plan profesional Cocoșii ar putea simți că eforturile lor încep, în sfârșit, să fie observate.

O interpretare separată publicată de Chinese Zodiac Art este și mai optimistă. Septembrie este descrisă drept perioada în care energia specifică zodiei Cocoșului devine mai puternică, iar lucrurile pentru care acești nativi au muncit în ultimele luni pot începe să dea rezultate.

Pentru Cocoș, fericirea din această perioadă ar putea veni tocmai din sentimentul că lucrurile încep să se așeze: mai multă recunoaștere, oportunități și încredere în propriile decizii.

Zodia Câinelui apare, de asemenea, printre marile favorite. Travel China Guide descrie această perioadă drept una dintre cele mai bune din an pentru bani și sănătate.

Pentru cei care au o afacere sau lucrează la proiecte importante, pot apărea colaborări avantajoase și persoane dispuse să ofere ajutor. Un bonus sau o recompensă profesională nu este exclusă, potrivit interpretării astrologice.

Vestea bună este că starea de energie ar putea fi mai bună decât în alte luni. Nativii Câine ar putea avea mai mult chef de ieșiri, călătorii și întâlniri cu prietenii. Pentru cei singuri, această perioadă poate aduce inclusiv șansa unei noi povești de dragoste.

Previziunile anuale publicate de Cafe Astrology susțin, la rândul lor, că 2026 este un an favorabil pentru Câine, caracterizat de dezvoltare, oportunități și un sentiment de progres.

Pentru nativii Cal, luna septembrie poate aduce o schimbare importantă după luni cu suișuri și coborâșuri. Potrivit Travel China Guide, perioada este una dintre cele mai bune pentru energie, câștiguri și progres profesional.

Unele probleme care păreau greu de rezolvat ar putea începe să se clarifice, iar ideile creative pot fi apreciate la locul de muncă. Există inclusiv posibilitatea unei promovări sau a unui rol mai important.

Și viața sentimentală poate deveni mai interesantă, în special pentru persoanele singure. Șansele de a cunoaște pe cineva nou cresc, iar nativii Cal pot avea mai multe ocazii să iasă din rutină.

Horoscope.com are o interpretare mai nuanțată pentru această perioadă și avertizează că unii nativi ar putea simți nevoia să încetinească ritmul după o perioadă foarte solicitantă. Totuși, previziunile generale pentru 2026 rămân favorabile în ceea ce privește noile oportunități, oamenii care pot deschide uși și schimbările importante de viață.

Cele trei zodii nu au neapărat aceeași formă de noroc. Pentru Cocoș, satisfacția poate veni din recunoaștere și bani. Pentru Câine, din energie, oportunități și oameni care apar exact la momentul potrivit. Iar pentru Cal, dintr-un amestec de progres profesional, câștiguri și posibilități noi în dragoste.

În tradiția zodiacului chinezesc, interpretările diferă și în funcție de data exactă de naștere și de calendarul folosit. Unele surse calculează perioadele după lunile lunare, iar altele folosesc calendarul solar tradițional, motiv pentru care intervalele exacte pot varia.