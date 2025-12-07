Trei tinere au căzut cu mașina de la peste șapte metri în albia râului Anieș. Victimele, transportate la spital

Trei tinere de 17 și 18 ani au fost rănite, duminică dimineață, în județul Bistrița-Năsăud, după ce autoturismul în care se aflau a căzut de la peste șapte metri în albia râului Anieș. „Conducătoarea auto nu a putut fi testată cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate la spital probe biologice”, au anunțat reprezentanţii IPJ Bistriţa-Năsăud.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție din Bistrița-Năsăud au anunțat că polițiștii au primit duminică o sesizare privind un accident rutier produs pe Drumul Comunal 2H, pe Valea Anieșului.

Potrivit primelor informații, o tânără de 18 ani din Sângeorz-Băi conducea pe Valea Anieșului când, într-o curbă, a pierdut controlul direcției, a ieşit în afara părţii carosabile și a căzut cu autoturismul de la peste șapte metri în albia râului Anieș.

În urma accidentului, șoferița și cele două pasagere de 17 și 18 ani au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. „Conducătoarea auto nu a putut fi testată cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate la spital probe biologice”, au mai anunțat reprezentanţii IPJ Bistriţa-Năsăud.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Reamintim că ieri, tot în județul Bistrița-Năsăud, echipajele de intervenție ale Stației de Pompieri Beclean au fost trimise de urgență, în jurul orei 07.00, la un accident rutier produs pe DN, între localitățile Florești și Mogoșeni.

Când au ajuns la fața locului, pompierii au găsit un autoturism răsturnat cu două persoane care, fiind conștiente și cooperante, au reușit să iasă singure din vehicul înainte de sosirea echipajelor.

Evaluarea medicală a arătat că cele două persoane aveau multiple contuzii, iar una dintre ele și-ar fi fracturat un membru inferior. După îngrijirile acordate la fața locului și stabilizare, victimele au fost duse la Centrul de Primiri Urgențe Beclean pentru investigații suplimentare.