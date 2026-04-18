Trei rase de câini care nu sunt recomandate familiilor. Una ar putea “omorî o haită de lupi”

Un dresor profesionist cu peste 20 de ani de experiență în antrenarea câinilor de poliție a numit trei rase pe care nu le-ar recomanda pentru familii, invocând dimensiunea, temperamentul și nivelul ridicat de dificultate în dresaj.

Un dresor profesionist de câini a vorbit într-un videoclip publicat pe YouTube despre trei rase de talie mare pe care nu le-ar recomanda persoanelor obișnuite. Declarațiile îi aparțin lui Garret Wing, care are peste 20 de ani de experiență în pregătirea câinilor de poliție pentru activități operative și competiții. Acesta este fondatorul American Standard Dog Training, o companie specializată în dresaj canin de nivel înalt.

Wing a explicat că anumite rase pot fi dificil de gestionat în mediul familial, atât din cauza dimensiunilor, cât și a temperamentului. El a menționat că unele dintre acestea pot depăși nivelul de experiență al majorității proprietarilor.

El a atras atenția în special asupra Mastiffului Tibetan, descris ca având un potențial extrem de ridicat de agresivitate în anumite cazuri. În acest sens, Wing a declarat: „Este un monstru de câine, capabil să omoare o haită întreagă de lupi.”

De asemenea, el a completat: „Credeți că aveți nevoie de așa ceva în casa voastră, alături de copiii mici? Nu neapărat. Sunt cunoscuți și pentru faptul că sunt foarte încăpățânați și greu de dresat. Animale frumoase, probabil nu pentru voi.”

A doua rasă menționată de dresor a fost Dogul German. Deși este considerată, în general, o rasă blândă și afectuoasă, Wing a subliniat că dimensiunea sa impune schimbări majore în locuință și în rutina zilnică a proprietarilor.

El a explicat că un astfel de câine necesită spațiu suplimentar, echipamente adaptate dimensiunii sale și o organizare atentă a mediului de viață. Astfel, a transmis ideea că animalul poate fi dificil de integrat în locuințe obișnuite.

Pe primul loc în lista sa s-a aflat Cane Corso, rasă pe care Wing a descris-o ca fiind nepotrivită pentru majoritatea gospodăriilor obișnuite.

El a spus: „Și în final, vorbim despre rasa de câine pe care nu o recomandăm sub nicio formă pentru familii, Cane Corso.” În continuare, a explicat și principalele motive. „Este prea mult pentru aproximativ 99,9% dintre oameni, iar asta o spunem nu doar ca dresori profesioniști. Sunt adevărate ‘tancuri de luptă’, iar voi nu aveți nevoie de așa ceva în cartierul vostru.”

Rasa este cunoscută pentru rolul său în pază și protecție, fiind folosită în trecut la protejarea turmelor și la vânătoarea de animale mari.