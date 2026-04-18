Trei rase de câini care nu sunt recomandate familiilor. Una ar putea “omorî o haită de lupi”Lupte de câini. Sursa foto: Pixabay
Un dresor profesionist cu peste 20 de ani de experiență în antrenarea câinilor de poliție a numit trei rase pe care nu le-ar recomanda pentru familii, invocând dimensiunea, temperamentul și nivelul ridicat de dificultate în dresaj.

Un dresor profesionist de câini a vorbit într-un videoclip publicat pe YouTube despre trei rase de talie mare pe care nu le-ar recomanda persoanelor obișnuite. Declarațiile îi aparțin lui Garret Wing, care are peste 20 de ani de experiență în pregătirea câinilor de poliție pentru activități operative și competiții. Acesta este fondatorul American Standard Dog Training, o companie specializată în dresaj canin de nivel înalt.

Wing a explicat că anumite rase pot fi dificil de gestionat în mediul familial, atât din cauza dimensiunilor, cât și a temperamentului. El a menționat că unele dintre acestea pot depăși nivelul de experiență al majorității proprietarilor.

Trei rase de câini considerate problematice pentru oamenii obișnuiți

Într-un material video, Garret Wing a enumerat trei rase de câini de talie foarte mare pe care, în opinia sa profesională, nu le-ar recomanda pentru majoritatea familiilor.

Atac armat în centrul capitalei Kiev. Cel puțin doi morți și mai mulți răniți. Video
Acuzații de abuz sexual pentru unul dintre liderii flotilei anti-Israel a Gretei Thumberg
El a atras atenția în special asupra Mastiffului Tibetan, descris ca având un potențial extrem de ridicat de agresivitate în anumite cazuri. În acest sens, Wing a declarat: „Este un monstru de câine, capabil să omoare o haită întreagă de lupi.

De asemenea, el a completat: „Credeți că aveți nevoie de așa ceva în casa voastră, alături de copiii mici? Nu neapărat. Sunt cunoscuți și pentru faptul că sunt foarte încăpățânați și greu de dresat. Animale frumoase, probabil nu pentru voi.

Mastifful Tibetan. Sursa foto: captură video

Dogul German, un câine de talie uriașă care poate schimba complet stilul de viață al proprietarului

A doua rasă menționată de dresor a fost Dogul German. Deși este considerată, în general, o rasă blândă și afectuoasă, Wing a subliniat că dimensiunea sa impune schimbări majore în locuință și în rutina zilnică a proprietarilor.

El a explicat că un astfel de câine necesită spațiu suplimentar, echipamente adaptate dimensiunii sale și o organizare atentă a mediului de viață. Astfel, a transmis ideea că animalul poate fi dificil de integrat în locuințe obișnuite.

Dogul German. Sursa foto: captură video

Cane Corso, o rasă de tip mastiff considerată prea dificilă pentru majoritatea familiilor

Pe primul loc în lista sa s-a aflat Cane Corso, rasă pe care Wing a descris-o ca fiind nepotrivită pentru majoritatea gospodăriilor obișnuite.

El a spus: „Și în final, vorbim despre rasa de câine pe care nu o recomandăm sub nicio formă pentru familii, Cane Corso.” În continuare, a explicat și principalele motive. „Este prea mult pentru aproximativ 99,9% dintre oameni, iar asta o spunem nu doar ca dresori profesioniști. Sunt adevărate ‘tancuri de luptă’, iar voi nu aveți nevoie de așa ceva în cartierul vostru.

Cane Corso. Sursa foto: captură video

Rasa este cunoscută pentru rolul său în pază și protecție, fiind folosită în trecut la protejarea turmelor și la vânătoarea de animale mari.

19:42 - Ghidul vacanțelor de familie: cele mai inspirate alegeri din acest an
19:32 - Atac armat în centrul capitalei Kiev. Cel puțin doi morți și mai mulți răniți. Video
19:22 - Acuzații de abuz sexual pentru unul dintre liderii flotilei anti-Israel a Gretei Thumberg
19:08 - Trei rase de câini care nu sunt recomandate familiilor. Una ar putea “omorî o haită de lupi”
18:57 - Trump spune că iranienii au fost „simpatici” închizând Ormuz, dar SUA nu pot fi șantajate, iar discuțiile „merg bine
18:49 - Tânăr urmărit de urs în Bistrița-Năsăud. A fost salvat de jandarmi după ce și-a abandonat lucrurile pentru a scăpa

Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996

