Transportul de marfă, perturbat de protestele din Serbia

Traficul de automarfare prin punctele de trecere a frontierei Jimbolia, Moravița și Porțile de Fier I este perturbat marți din cauza protestelor care au loc în Serbia, anunță Poliția de Frontieră Română. Șoferii sunt sfătuiți să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum.

În contextul protestelor transportatorilor de marfă din Serbia, care afectează tranzitarea automarfarelor prin punctele Jimbolia, Moravița și Porțile de Fier I, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a dispus o serie de măsuri operative pentru gestionarea situației.

Polițiștii de frontieră monitorizează permanent situația, mențin legătura cu autoritățile sârbe și cu instituțiile competente și adoptă măsuri pentru fluidizarea traficului, în funcție de evoluția situației din teren.

Tranzitarea frontierei cu autoturisme se desfășoară în condiții normale, deoarece există benzi separate față de cele pentru automarfare. Sunt dispuse măsuri suplimentare de informare a participanților la trafic pentru reducerea timpilor de așteptare și prevenirea blocajelor.

Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES) este un sistem european care se ocupă cu gestionarea frontierelor externe, aplicat de Poliția de Frontieră Română în conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare, pentru atribuțiile legale ce îi revin.

Polițiștii de frontieră le recomandă participanților la trafic, care vor pleca spre Serbia, să consulte aplicația Trafic Online și canalele oficiale pentru informații actualizate, să utilizeze puncte sau rute alternative, să își planifice călătoria și să respecte indicațiile autorităților. Poliția de Frontieră Română va face informări constante despre evoluția situației și măsurile dispuse.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o avertizare de călătorie, anunțând acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest pentru șapte zile, începând cu 26 ianuarie 2026, ora locală 12:00.