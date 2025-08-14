Social

Lupta pentru viață: transplant hepatic de la mamă la copil, la București

Lupta pentru viață: transplant hepatic de la mamă la copil, la BucureștiCopil la spital. Sursa foto: Arhiva EVZ
Agenția Națională de Transplant a anunțat, pe data de 14 august, că la Spitalul Grigore Alexandrescu din București a fost realizată cu succes o intervenție chirurgicală prin care un copil de patru ani a primit o parte din ficatul mamei sale.

Transplant hepatic reușit la un copil de patru ani

Agenția Națională de Transplant a anunțat pe Facebook că, la Spitalul Grigore Alexandrescu, un copil de patru ani a primit o parte din ficatul mamei sale în urma unui transplant hepatic pediatric.

Medicul Vlad Brașoveanu a transmis într-un mesaj scurt că intervenția, realizată împreună cu echipa de la Spitalul Grigore Alexandrescu, a fost un succes. „DA pentru viață”, a adăugat acesta.

Un alt transplant reușit

La începutul verii, viața unei fetițe a fost salvată printr-un transplant cardiac. De mai bine de un an, aceasta depindea de o pompă mecanică care îi susținea funcționarea inimii bolnave. Dr. Horațiu Suciu a povestit despre dorința simplă a fetiței: nu își dorea altceva decât o viață normală și să meargă la mare.

„Miracolul a venit sub forma unui gest de neimaginat, din partea unei familii copleșite de durere. Donatorul, un băiețel, victimă a unui tragic accident rutier, a devenit salvatorul Dariei și al altor copii care aveau nevoie disperată de o șansă la viață”, a scris doctorul.

Operația a fost dificilă, dar s-a încheiat cu succes. Inima a venit de la un copil de 15 ani din Iași, a menționat medicul pe pagina sa de Facebook.

Primul transplant hepatic din acest an

Primul transplant hepatic din 2025 a fost realizat cu succes la Spitalul Clinic Sfânta Maria din București. Intervenția, coordonată de prof. dr. Narcis Copcă, a durat opt ore și nu a avut complicații majore pentru pacientul de 55 de ani.

„Transplantul a fost posibil datorita unui gest de pofunda generozitate si, pe aceasta cale, transmitem recunostinta familiei donatorului”, anunța în luna martie ASSMB.

