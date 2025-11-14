Traian Berbeceanu, fostul șef al BCCO Alba, câștigă în instanță daune de 200.000 de euro. Detalii din dosarul „fabricat”

Fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba, Traian Berbeceanu, a obținut în instanță daune morale de 200.000 de euro și daune materiale pentru perioada în care a fost anchetat nejustificat pentru represiune nedreaptă. Decizia Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Conform sentinței pronunțate vineri de Tribunalul Hunedoara: „Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive și excepția inadmisibilității acțiunii invocate de pârâtul Statul Român – prin Ministerul Finanțelor, prin întâmpinare. Admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamantul Berbeceanu Traian.

Obligă pe pârâtul Statul Român -prin Ministerul Finanțelor să plătească reclamantului despăgubiri civile în cuantum de 200.000 euro, echivalent în lei la data plății la cursul BNR, reprezentând daune morale, precum și suma de 152.252 lei cu titlu de daune materiale, sume ce se vor actualiza cu rata inflației la data plății, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii acțiunii, respectiv 12.09.2024, și până la achitarea lor efectivă. Obligă pe pârât să plătească reclamantului suma de 11.900 lei cu titlu de cheltuieli de judecată”.

Traian Berbeceanu a dat în judecată statul român după ce, în anul 2016, a fost achitat într-un dosar penal „fabricat”. Polițistul a fost arestat aproape o lună, între 24 octombrie și 26 noiembrie 2013, în cadrul unui dosar deschis de DIICOT Alba fără probe, sub acuzația de sprijinire a unei grupări suspectate de evaziune fiscală de peste 3,5 milioane de lei cu produse petroliere.

După arestare, Berbeceanu a fost schimbat din funcție și mutat la Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara din decembrie 2013.

Pe 1 noiembrie 2013, dosarul său a fost preluat de Structura Centrală a DIICOT, iar în iulie 2014, Berbeceanu a fost trimis în judecată pentru luare de mită, sprijinire a unui grup infracțional organizat, fals în declarații, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la delapidare.

În paralel, procurorii DNA au deschis anchetă privind „fabricarea” dosarului de către DIICOT Alba. Conform anchetei, șeful Direcției DIICOT Alba la momentul respectiv, Ioan Mureșan, împreună cu Nicolaie Cean și Alin Mirel Muntean, ar fi încercat să-l reducă la tăcere pe Berbeceanu și să obțină materiale care ar fi putut să-l incrimineze.

În 16 iulie 2014, DNA i-a trimis în judecată pe Ioan Mureșan pentru abuz în serviciu, represiune nedreaptă și fals intelectual; pe Nicolaie Ioan Cean pentru complicitate la abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție; și pe Alin Mirel Muntean pentru abuz în serviciu, fals intelectual și complicitate la represiune nedreaptă.

Toți cei trei au fost achitați definitiv de instanța supremă. După această decizie, Berbeceanu a dat în judecată statul și a obținut restanțe salariale în valoare de 1,4 milioane de euro, după ce a fost suspendat aproape 10 ani, între 17 iulie 2014 și 22 aprilie 2024.