Tragedia momentului în România! S-a stins din viaţă o adevărată legendă. A scris istorie în tricoul naţionalei

Dramă în fotbalul românesc, după decesul lui Ioan Adrian Zare, 62 de ani, fost internațional român. A îmbrăcat de 7 ori tricoul echipei naționale și a făcut parte din lotul cu care „tricolorii” au evoluat la Campionatul European găzduit de Franța în 1984. A fost selecționat la acea vreme de Mircea Lucescu, selecționerul naționalei la acea vreme.

Ioan Zare a participat la Campionatul European din Franța – 1984

La turneul final din Hexagon a evoluat 45 de minute în partida cu RFG, după ce i-a luat locul lui Gheorghe Hagi. A trecut pe la formațiile FC Bihor, Dinamo, Victoria și Flacăra Moreni. Spre finalul carierei a jucat în Ungaria, pentru Siofok și Pecs.

„Ion Adrian Zare a încetat din viață azi, la vârsta de 62 de ani! Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților!”, este anunțul făcut, miercuri seară, pe siteul Federației Române de Fotbal (FRF).

Vladimir „Vova” Tămaș, fost coechipier al lui Zare la FC Bihor, a vorbit despre vestea tristă. „Am primit vestea pe care n-am vrut să o primesc, S-a stins Nelu Zare. Dumnezeu să-l odihnească în pace. O mare pierdere. Sunt extrem de trist”, a afirmat fostul fotbalist conform bihon.ro.

Probleme de sănătate apărute când voia să plece la un turneu al veteranilor

Fostul internațional anunțase, recent, că va fi prezent la Târgu-Jiu, la o competiție amicală. Însă, când a venit ziua plecării cu echipa Old Boys FC Bihor, Zare s-a simțit rău, nu a mai făcut deplasarea și a mers să-și facă analize.

La puțin timp a ajuns la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a unui spital privat din Oradea. „Din păcate situația lui Nelu Zare este foarte rea. Evoluția stării lui de sănătate s-a înrăutățit și de câteva zile este intubat la secția ATI. Ne rugăm la Dumnezeu să facă o minune, să-i dea putere să depășească situația critică în care se află”, spunea, Tămaș, fostul său coechipier.

Mesaj și de la fostul coechipier, Ioan Andone

Despre dispariția lui Zare a vorbit și fostul său coechipier, Ioan Andone. „Dumnezeu să-l odihnească! A avut o viață grea. După divorț, n-a mai fost același Ioan. Era de înțeles, i-a murit și băiatul la 28 de ani. Am fost foarte bun prieten cu el, în perioada în care am jucat împreună la Dinamo și la echipa națională, plus că eu eram din Hunedoara, el din Oradea.

A continuat prietenia noastră și după Revoluție. Am fost pe la el, când juca la Siofok. E o veste proastă. Mai trăiește fi-sa și soția, care sunt divorțați, în Ungaria. Nu mai știu nimic de ele”, a afirmat Andone.