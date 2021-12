Scandalul ia amploare după decesul lui Petrică Mîțu Stoian. Fostul impresar al artistului amenință cu tribunalul

Doru Gușman, prieten și impresar al regretatului artist Petrică Mîțu Stoian, are de gând să o acționeze în instanță pe sora celui decedat. Și asta după ce a fost atacat de Maria Tărchilă.

Acuzațiile pe care le-a lansat sora lui Petrică Mîțu Stoian la adresa impresarului Doru Gușman

„Deocamdată, nu am prea multe date să vă ofer. Am deschis succesiunea, iar apoi ne întâlnim abia în ianuarie la doamna notar, acolo, la Craiova. Doamna verifică tot ce este, ce va fi. Din spuse altora ne spune că nu va fi nimic. Noi nu suntem după avere, nu ne trebuie averea nimănui. Dacă va fi ceva, tot pentru Petrică va fi. Casa de la țară, ar fi tot la familie, noi voiam să îi facem casă memorială. Am aflat ceva acum, nu știu exact dacă e real, vom vedea.

Casa aceea ar fi și jumătate-jumătate. Nu sunt sigură, dar se zice că nici casa de la Craiova și nici cea de la țară nu era a lui Petrică, totul ar fi fost pus pe firmă. Sigură nu sunt, dar toată averea materială ar aparține familiei Gușman, așteptăm să verifice acum doamna notar. Rămâne să vedem, dar o să comunic ulterior tot la presă, să se știe.

Am vorbit cu domnul Gușman. Nu am vorbit despre avere, am zis să treacă 40 de zile, să se odihnească Petrică mort, iar apoi să vedem dacă vrea să vorbească. Sâmbătă va fi pomana, ne-a invitat la pomană, vom vedea. Nu cred că mai există așa ceva. S-au mirat și avocații. Este o speță foarte dificilă”, afirmase sora lui Petrică Mîțu Stoian la România TV.

„Eu o să-o dau în judecată cu afirmațiile astea ale ei”

Impresarul a reacționat și a anunțat că va deschide un proces pentru calomnie. „Spune că (,) cabinetul fetei mele că e luat de la Petre, fals, spune că eu am trăit pe spinarea lui Petre. (…) Eu o să-o dau în judecată cu afirmațiile astea ale ei. (…) Am înțeles că minte cu nerușinare, dar ca să minți referitor la pomana lui Petre întrece orice măsură, ele n-au făcut nimic, în afară de o nepoată căruia el voia să-i lase casa de la Isverna, ea i-a adus apa în cele 40 de zile, în rest totul am făcut eu”, a afirmat impresarul într-o emisiune TV.