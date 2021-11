Gigi Becali aruncă bomba în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian! Camera hiperbară nu are legătură cu decesului

Latifundiarul din Pipera a fost mereu implicat în problemele țării noastre, mai ales în ceea ce privește situația epidemiologică. Deși este împotriva vaccinului, Gigi Becali s-a implicat în achiziția de echipamente, medicamente și multe altele necesare în lupta cu virusul SARS-Cov-2. Bărbatul are și afaceri în acest domeniu, având o clinică proprie, unde este și o cameră hiperbară, tratament care l-ar fi ucis pe Petrică Mîțu Stoian.

În cazul morții regretatului artist s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii adună probe pentru a descoperi cu exactitate cauza decesului. După efectuarea necropsiei, medici au descoperit o ruptură la nivelul alveolei pulmonare. Petrică Mîțu Stoian a fost infectat cu COVID-19, iar după trecerea prin boală, a decis să facă câteva ședințe de tratament în camera hiperbarică, pentru o recuperare a plămânilor mult mai rapidă. Regretatul artist plătea peste 1.000 de euro pentru tratamentul de oxigenoterapie hiperbară.

După primele informații apărute în spațiul public, tratamentul postCOVID-19 i-a fost fatal lui Petrică Mîțu Stoian. Gigi Becali se pare că nu este deloc de acord cu această concluzie și susține că știe din surse sigure că altceva i-a provocat moartea cântărețului de muzică populară. Deși susține că are anumite informații care pot schimba ancheta, latifundiarul refuză să le facă publice.

„Mîţu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva. Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauză că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus şi mie. Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Şi eu în clinica mea am cameră hiperbară”, a precizat Gigi Becali, la emisiunea Punctul Culminant.

Cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian a fost intens discutat în presă, lucru deloc pe placul lui Grigore Leșe. Acesta susține că și el a trecut printr-o situația similară, având probleme grave de sănătate din cauza unui tratament nepotrivit, însă nu a făcut nimic public.