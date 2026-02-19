Traficul feroviar, paralizat din cauza unei șine rupte în apropiere de Brașov. Călătorii, blocați în tren

Traficul feroviar a fost întrerupt joi pe ruta Albeşti Târnava – Vânători, în zona Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, din cauza unei şine rupte. Un tren de călători se află oprit în staţie, în așteptarea reluării circulaţiei, anunță CFR SA.

Conform Companiei Naționale de Căi Ferate, defecțiunea a fost constatată în jurul orei opt dimineața.

„Începând cu ora 08:15, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, pe distanţa Albeşti Târnava – Vânători, fir II, la km 291+510, s-a constatat o ruptură de şină”, informează Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Având în vedere firul I este închis permanent pentru lucrări de infrastructură, circulaţia trenurilor pe firul II a fost suspendată până la remedierea defecţiunii, pentru asigurarea siguranţei traficului feroviar.

Trenul IR 10030, operat de Transferoviar Călători, staţionează în staţia Albeşti începând cu ora 08:40.

Personalul feroviar acţionează pentru repararea rapidă a şinei şi reluarea circulaţiei în condiţii normale. Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunţat că va furniza informaţii actualizate privind reluarea traficului pe acest sector.

Incidentul are loc la o zi după ce ninsorile abundente și viscolul au afectat mai multe regiuni ale țării, forțând CFR Călători să anuleze zeci de trenuri pentru a proteja siguranța pasagerilor și pentru a permite intervențiile de deszăpezire.

Miercuri, 18 februarie, mai multe garnituri de tren au fost scoase din circulație, iar joi, 19 februarie, alte nouă trenuri au fost anulate, printre care R 8653/R 8654, R 8652 Medgidia-Tulcea Oraș – Constanța și retur, IR 16079, IR 16083, IR 16082, IR 16078 București Nord – Constanța și retur, și RE 3002 pe distanța Brașov – București Nord.

Anulările au vizat atât rutele de pe litoral, precum București – Constanța, cât și legăturile montane sau din sudul țării, cum ar fi București – Brașov, București – Suceava sau Ploiești – București. În total, trenuri InterRegio, Regio și InterCity au fost afectate, pentru a permite echipelor de intervenție să degajeze liniile și să elimine zăpada acumulată.