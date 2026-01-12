Trafic feroviar perturbat în Gara de Nord. Întârzieri la trenuri și probleme la plecări și sosiri luni dimineață

Gara de Nord din București înregistrează, luni dimineață, întârzieri și un trafic feroviar intens, mai multe trenuri fiind raportate cu decalaje față de programul afișat la sosiri și plecări, potrivit informațiilor afișate pe panourile din stație.

Traficul feroviar din Gara de Nord București se desfășoară cu intensitate ridicată luni dimineață. Cele mai mari întârzieri sunt înregistrate la trenurile internaționale, iar la ora 8:20 garnitura care venea de la Budapesta avea o întârziere de aproximativ 140 de minute, iar trenul din direcția Kiev figura cu un decalaj de circa 120 de minute.

Întârzieri de 60 de minute la sosire înregistrau și garniturile din direcția Arad și Ploiești, iar un tren care trebuia să ajungă în Gara de Nord de la Buzău figura cu 55 de minute întârziere. Panourile de informații și camerele web ale CFR indică că problemele afectează atât sosirile, cât și plecările trenurilor.

Situația este similară și la plecări, mai multe trenuri cu destinații precum Brașov, Aeroportul Henri Coandă, Constanța, Galați sau Craiova înregistrând de dimineață întârzieri la plecarea din Gara de Nord. Circulația este asigurată de mai mulți operatori feroviari, printre care CFR Călători, Regio Călători, Softrans și Transferoviar.

Trenul internațional Muntenia IR 79 a plecat joi la ora locală 15:10 de la Budapesta, cu destinația finală Gara de Nord din București. Trenul trebuia să ajungă vineri dimineață la ora 8:23, însă după intrarea în România, locomotiva a cedat, iar garnitura a staționat mai multe ore la Timișoara.

Trenul a ajuns în Gara de Nord după o întârziere de 10 ore și jumătate, din el coborând câteva zeci de pasageri, inclusiv cei care se urcaseră la Timișoara. Potrivit panoului de sosiri și plecări din stație, trenul figura vineri după-amiază cu o întârziere de 600 de minute.