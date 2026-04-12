Locuri ale memoriei prin Cetatea lui Bucur

Este ziua Sfintelor Paști, când vrem, nu vrem, mai rotim „scala” unui aparat de radio sau mai dăm pe „Google” o raită după o selecție muzicală. Dacă alegem muzica românească, observăm că multe melodii aminteau de locuri din București. Cum mai este și mâine o zi din minivacanța care a debutat vineri, cum orașul s-a golit, mulți pornind spre alte zone, orașul e mai liber și mai ușor de admirat.

„Crâșma din Obor”

Neuitatul și nemuritorul Gică Petrescu obișnuia să cânte despre crâșmele și grătarele din Obor. Lăutarii, mici, piața fac parte din mentalul romanticului bucureștean incurabil. Mai este și faimoasa gară din Obor cu poveștile sale. Așa că, dacă zilele astea, aveți drum, nu strică să mergeți pe unde cânta maestrul Gică Petrescu.

Geografia Capitalei prin cântec

Nicu Alifantis și Mircea Vintilă, fără îndoailă nu mai au nevoie de nicio prezentare. Dacă vrei să afli, fără GPS pe unde vine strada Popa Nan, îți spune Mircea Vintilă: „Popa Nan e-o stradă-nspre Hala Traian De la Foișor până-n Piața Vitan”.

Mai vrei să ajungi la Piața Romană, despre „Piața Romană, Numărul 9” cântă Nicu Alifantis.

Echipa Bayern München și-a doborât propriul recordul din Bundesliga stabilit în urmă cu peste 50 de ani
Péter Magyar invocă o alegere „între Est și Vest”, în timp ce prezența la urne atinge niveluri record
Dacă ajungi și nu e deloc greu să ajungi zilele astea pe la Gara de Nord, sau să umbli cu Metroul, dacă asculți melodiile inegalabilelor Corina Chiriac și Angela Similea, treaba este simplă. „La Gara de Nord” sau „Trenul galben fără cai” sunt și astăzi elemente de nelipist din play-listul unui nostalgic incurabil.

„Lăptăria lui Enache”

Mircea Vintilă ne-a mai încântat și cu „Lăptăria lui Enache”. Toată lumea a auzit de terasa de pe Nicolae Bălcescu, Nr.2, pe esplanada Teatrului Național.  Puțină lume știe însă, că „Lăptăria lui Enache” a existat în realitate. S-a aflat pe Strada Bărăției Nr. 37. Acolo, proprietar era Enache Dinev un macedo-român venit în România cu acte bulgărești în a doua jumătate a secolului XIX.

Enache Dinev, devenit Enache Dinu a fost tată poetului și prozatorului avantgardist Stephan Roll, care, la naștere se numea Gheorghe Dinev/Dinu. Până să cânte Mircea Vintilă despre terasa de la Teatru, „Lăptăria lui Enache” din Bărăției 37 era acum un secol punctul nodal al avantgardei și al intelectualității evreiești. Asta pentru că soția lui Roll a fost celebra pictoriță originară din Râmnicu Vâlcea,  Margareta Wechsler „Medi” Dinu (1908-2016).

16:37 - Echipa Bayern München și-a doborât propriul recordul din Bundesliga stabilit în urmă cu peste 50 de ani
16:31 - Locuri ale memoriei prin Cetatea lui Bucur
16:21 - Péter Magyar invocă o alegere „între Est și Vest”, în timp ce prezența la urne atinge niveluri record
16:09 - Submarin pentru o pasăre. Cum a devenit viral un peruș, după o „scufundare” neobișnuită
16:01 - Meciuri importante în Superliga, programate în prima zi de Paște. Echipele care vor juca duminică seară
15:51 - Sute de turiști își petrec prima zi de Paște pe pârtiile din Sinaia și Voineasa

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
