Casele self-checkout, la care îți scanezi singur produsele și efectuezi plata, au devenit tot mai frecvente în supermarketuri. Acestea promit un proces mai rapid și mai multă autonomie, însă aduc multe probleme: erori tehnice, întârzieri, verificări suplimentare și situații în care clienții trebuie să solicite ajutorul angajaților.

Una dintre principalele nemulțumiri este transferul unei părți din munca de la casă către cumpărător. Clientul trebuie să identifice produsele, să le scaneze corect, să verifice prețurile și să se asigure că toate articolele au fost înregistrate înainte de plată. În schimb, prețul produselor nu scade automat pentru că operațiunea este efectuată de cumpărător.

Un alt inconvenient apare atunci când sistemul nu recunoaște codul de bare, cântarul indică o greutate neașteptată sau apar mesaje de eroare.

Uneori, plata nu poate continua până când un angajat nu verifică situația sau nu autorizează o anumită operațiune. Astfel, o metodă concepută pentru economisirea timpului se poate transforma într-o sursă de întârzieri.

Verificarea vârstei și anularea produselor pot necesita, de asemenea, intervenția personalului. Dacă angajații trebuie să supravegheze simultan mai multe case, clienții pot fi nevoiți să aștepte pentru rezolvarea unor probleme aparent simple.

Cercetătorii de la Harvard Kennedy School au analizat relația dintre sistemele self-checkout, personalul disponibil și dificultățile din interacțiunea cu clienții. Studiul evidențiază tensiunile care pot apărea atunci când automatizarea este însoțită de resurse umane insuficiente.

Există și problema suspiciunilor de furt. Unele produse pot rămâne nescanate din greșeală, iar diferențele dintre articolele înregistrate și cele din sacoșă pot declanșa verificări. Pentru cumpărător, situația poate fi neplăcută, mai ales atunci când eroarea este accidentală.

O cercetare publicată în iunie 2026 de Universitatea din Leicester, realizată pe baza datelor furnizate de 39 de comercianți, a constatat că pierderile magazinelor au crescut, în medie, cu 22% în primul an după introducerea caselor self-checkout. Cauzele includ atât furturile, cât și greșelile de scanare și dificultățile de utilizare.

Asta nu înseamnă că sistemele sunt inutile. Pentru cumpărătorii cu puține produse, ele pot fi rapide și convenabile. Problema apare atunci când economiile magazinului sunt însoțite de defecțiuni, personal insuficient și responsabilități suplimentare pentru client.

În final, avantajul real al caselor self-checkout depinde de funcționarea tehnologiei și de existența unui angajat disponibil atunci când apare o problemă.