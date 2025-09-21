Tinerii preferă munca de acasă. Domeniile în care câștigurile ajung la 100.000 de euro pe an

Ultima parte a anului 2025 aduce provocări pe piața muncii din România, oferind mai puține oportunități de carieră comparativ cu anii anteriori. Cu toate acestea, dinamica forței de muncă rămâne ridicată, fiind disponibile la acest moment mii de poziții full-time și part-time, inclusiv peste 3.000 de joburi remote la nivel național. Roxana Carabadache, Managing Partner Antal Internațional, firmă de consiliere și recrutare din Cluj, afirmă că interesul candidaților pentru munca de acasă este ridicat.

Candidații apreciază flexibilitatea programului, independența și echilibrul între viața profesională și cea personală. Din partea angajatorilor, percepția diferă. Companiile sunt mai reticente la modelul 100% remote, dar acceptă în mare parte formule hibride.

„În calitate de companie de consultanță în resurse umane, observăm că anul 2025 oferă mai puține oportunități de carieră comparativ cu anii trecuți. Chiar și așa, România are în continuare o dinamica semnificativă a pieței forței de muncă, existând la acest moment mii de poziții disponibile, atât full-time cât și part-time”, spune expertul HR.

Cel mai des întâlnit model hybrid presupune patru zile la birou și o zi de lucru de acasă. Inclusiv firmele de IT au adoptat scheme de tip hybrid, cu 2-3 zile pe săptămână la birou și restul home-office.

„Din perspectiva candidaților, interesul pentru joburile remote este în continuare ridicat, aceștia preferând acest model de lucru pentru beneficiile aduse, precum: flexibilitate, optimizarea timpului, independență, echilibrul între job și viața personală”, adaugă aceasta.

Companiile multinaționale oferă mai multă flexibilitate în acest sens, ajustând modelele de lucru fie în regim hybrid, fie remote. În schimb, firmele locale mențin cerința prezenței integrale la birou, spune specialistul în resurse umane.

„Companiile multinaționale au o flexibilitate mai mare pentru ajustarea modelelor de lucru, fie ele hybrid (cea mai mare parte) sau remote. Companiile autohtone, în schimb, continuă să aibă o rezistență mare la schimbare, solicitând prezența integrală la birou. Modelul 100% remote vizează fie munca online, fie funcții ce presupun competențe rare; echipele sunt multidisciplinare și localizate în diverse țări”, mai spune Roxana Carabadache.

Joburile remote variază de la poziții entry-level pentru studenți și absolvenți, la roluri pentru vorbitori de limbi străine și până la funcții corporate sau de middle management.

„Modelul remote rămâne relevant pentru roluri care nu necesită prezența la birou, activitatea se desfășoară integral online sau pe teren și presupune deplasări în țară și străinătate. Joburile remote acoperă o paletă largă de funcții: entry-level (studenți, absolvenți), vorbitori de limbi străine, până la profesioniști cu experiență pentru roluri Corporate sau Middle Management”, explică expertul în HR.

Cele mai multe oferte de joburi remote se regăsesc în sectoare precum Sales, Marketing și PR, IT și Telecom, Call center și BPO, servicii financiar-bancare, retail, imobiliare și asigurări.

Din perspectiva veniturilor, cele mai bine plătite domenii remote în 2025 sunt IT (web development, software, cybersecurity) cu salarii ce pot depăși 100.000 de euro pe an, urmat de marketing digital, SEO, Social Media și consultanță digitală (70.000–100.000 euro/an), design grafic și digital content (până la 70.000 euro/an) și management de proiect remote (până la 60.000 euro/an).

„Salariile variază în funcție de experiență și forma de angajare, dar IT-ul și marketingul digital sunt și anul acesta cele mai bine recompensate domenii remote, în special pentru rolurile tehnice și de management”, a mai spus ea.