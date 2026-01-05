Theo Rose, cadou inedit pentru tatăl ei. I-a cumpărat o sanie cu trei reni

Când e vorba despre familie, artista Theo Rose nu se dă înapoi de la nimic. Așa că tatăl ei a primit un cadou inedit.

Artista s-a străduit ca de Crăciunul care tocmai a trecut tatăl său să primească ce își dorește. Așa că a mers în prospecție în locul cel mai ofertant.”Eu am fost și i-am luat lui tata sanie cu trei reni. Ca să își renoveze curtea. M-a usturat. Am fost cu duba acasă la Izvoare, duba de concert, pe care am condu-o eu.

Nu e nevoie de permis deosebit, că nu e categorie C. Tata voia să își decoreze curtea la țară, să mai schimbăm că el pune toate culorile. La noi acolo nu înțelegi nimic din curtea aia. M-am dus în Dragonul Roșu și am ajuns în paradisul Crăciunului pe pământ. Și am văzut o sanie cu trei reni. Mare, adică ceva ce nu încape nicăieri”, a povestit Theo Rose.

Însă aventura abia începea. „Și a trebuit să mă duc să iau duba. Nu era nimeni cu mine. A venit Anghel cu mașina mea după mine. Prin oraș cu duba roz, toată lumea se uita, că toată lumea se uita la volan, culmea că e în ziua aia chiar eram.

Deci eram ca mașina lui Scooby Doo cu Shaggy la volan și Scooby Doo în dreapta. Toți copii din mașini mă salutau. M-am distrat până la Dragon, o veselie”, a mai povestit solista.

Tot efortul a fost pentru un anume scop după cum a explicat cântăreața. Mai exact colindătorii pe care tatăl ei dorea să îi atragă cu aceste instalații.

„M-am dus am luat sania cu trei reni și i-am dus acasă lui tata. Să pună acolo în curte, ca să vină copiii să colinde. Nu există așa ceva”, a conchis ea.