Ajunul Crăciunului la Cercul Polar. Cum trăiesc localnicii cea mai așteptată seara din an

n Laponia finlandeză, Crăciunul se trăiește între întuneric și frig, dar și între căldură și comunitate. Pe măsură ce noaptea polară coboară peste sate și orașe, viața cotidiană încetinește, iar tradițiile de iarnă ,de la întâlnirile cu vecinii și pescuitul prin gheață, până la momentele de liniște în saună, revin în atenția localnicilor,oferind locuitorilor și vizitatorilor o experiență autentică, ancorată în natură și ritualuri care fac iarna memorabilă, potrivit arctictoday. În tărâmul înghețat, seara de Ajun se trăiește printre păduri de basm populate de râși și elani și munți înzăpeziți ca cei din Tankavaara, împodobiți cu brazi adevărați și adăpostind mine de aur, unde frumusețea naturii și căldura primirii localnicilor concurează chiar și cu faima lui Moș Crăciun.

Crăciunul cade în plină perioadă a kaamosului, termen finlandez pentru noaptea polară, când soarele nu răsare deasupra orizontului timp de mai bine de o lună. Această perioadă este ideală pentru a admira minunile luminilor arctice, fie că este vorba de aurora boreală care dansează pe cer, de culorile portocalii și roșii ale soarelui care se deplasează de la est la vest sau de lumina lunii care face ca peisajele înzăpezite să pară la fel de luminoase ca ziua.

Tradițiile locale contribuie la consolidarea legăturilor comunitare în această perioadă. De la sărbătorile pikkujoulu, când fiecare grup se întâlnește în decembrie, până la obiceiuri precum kinkkubingo, jocul în care premiul este șunca de Crăciun, sau cântatul colindelor în finlandeză și sami alături de vecini, fiecare ocazie devine un motiv pentru a petrece timp împreună. Aceste ritualuri transformă sezonul întunecat într-o perioadă marcată de socializare și continuitate a tradițiilor locale.

În Laponia, pescuitul se practică tradițional cu plase, iar iarna acestea sunt așezate sub gheață. Verificarea plaselor face parte din rutina zilnică, chiar și atunci când temperatura scade până la –20 de grade Celsius și întunericul polar acoperă regiunea. Prinse cu răbdare, păstrăvii mari devin joulu kala, peștele de Crăciun, un simbol al sezonului și al efortului depus pentru hrana tradițională.

Pe lângă pescuit, sezonul oferă și alte răsfățuri specifice sărbătorilor. Joulutorttu, un aluat pufos în formă de stea, umplut cu gem de prune, este o delicatesă apreciată în această perioadă. Momentul de a savura astfel de bunătăți, alături de căldura șemineului și priveliștea zăpezii care cade afară, completează experiența iernii lapone, între natură, muncă și tradiții culinare.

În Finlanda, sauna este o tradiție de Crăciun, iar ziua începe cu pregătirea focului și a apei pentru cuptorul sobei pe lemne. Cei mai curajoși urmează sesiunea de saună cu o scufundare în apa rece a unui lac tăiat în gheață, iar restul zilei se continuă cu activități de iarnă, de la plimbări cu câinii husky și drumeții cu rachetele de zăpadă, până la căutarea aurorei boreale în pădurile tăcute.

Crăciunul în Laponia combină sărbătoarea cu explorarea sălbăticiei. În afara orașelor precum Rovaniemi, vizitatorii descoperă păduri acoperite de zăpadă, tundră, mine de ametist și comunități de crescători de reni sami, o experiență organizată cel mai bine prin intermediul unui operator turistic care îi conduce departe de aglomerație, în mijlocul naturii înghețate.

Tradițiile de Crăciun continuă în seara de Ajun în Finlanda, iar fundația caritabilă Hursti organizează un eveniment anual pentru persoane defavorizate la Centrul Expozițional din Helsinki, oferind mâncare și cadouri. În Turku, Declarația de Pace de Crăciun este citită , o tradiție de peste 700 de ani, la care vor fi prezenți oficiali, inclusiv președintele Finlandei și soția sa.

Satul lui Moș Crăciun din Rovaniemi, situat pe Cercul Polar, rămâne deschis și pe 25 decembrie, oferind vizitatorilor posibilitatea de a traversa linia Cercului Polar, de a trimite vederi de la Oficiul Poștal Principal și de a face fotografii festive fără aglomerație, păstrând astfel un echilibru între atmosfera sărbătorilor și liniștea localului