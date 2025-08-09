International Teroare în Times Square: un tânăr a tras cu pistolul în mulțime







Teroare în Times Square. O nouă scenă de violență armată a zguduit inima Manhattan-ului, sâmbătă, în celebra piață Times Square, unul dintre cele mai vizitate locuri din lume. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 01:00, la intersecția dintre West 44th Street și 7th Avenue, zonă intens circulată de turiști și localnici, chiar și la ore târzii.

Potrivit autorităților, un schimb de focuri a izbucnit brusc, declanșând panică printre trecători. Martorii au descris momente de haos, cu oameni care fugeau spre străzile laterale sau se adăposteau în magazinele din zonă.

Înregistrările video publicate pe rețelele sociale surprind momentele imediat următoare împușcăturilor, când sirenele poliției și țipetele oamenilor dominau zgomotul obișnuit al cartierului.

Conform informațiilor transmise de Poliția din New York (NYPD), trei persoane au fost rănite: o tânără de 18 ani și doi bărbați, de 19 și respectiv 65 de ani.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody. For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

Victimele au suferit răni prin împușcare la nivelul gâtului și membrelor inferioare. Bărbatul de 19 ani a fost lovit în piciorul drept, iar cel de 65 de ani în piciorul stâng. Toți răniții au fost transportați de urgență la spital și se află în stare stabilă.

Atacatorul, identificat drept un adolescent de 17 ani, a fost reținut la scurt timp după incident. Poliția nu a precizat motivul atacului, însă ancheta este în desfășurare.

Acest episod nu este singular în istoria recentă a Times Square. În ultimii ani, zona – deși supravegheată permanent de poliție și dotată cu numeroase camere de securitate – a fost scena mai multor incidente armate.

În mai 2021, trei persoane, inclusiv un copil de patru ani, au fost rănite după ce au fost prinse între schimburile de focuri izbucnite pe Broadway. Incidentul a provocat atunci un val de critici privind siguranța în centrul New York-ului și a determinat autoritățile să suplimenteze prezența polițiștilor în zonă.

Un alt caz notabil a avut loc în iunie 2022, când un bărbat a deschis focul în apropierea unei zone aglomerate cu turiști, rănind un trecător și provocând o evacuare rapidă a pieței. Și în august 2023, un schimb de focuri între două grupuri rivale a creat panică, deși în acel caz nu au existat victime, gloanțele lovind doar clădiri și vitrine.