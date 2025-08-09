International

Teroare în Times Square: un tânăr a tras cu pistolul în mulțime

Teroare în Times Square: un tânăr a tras cu pistolul în mulțimeTimes Square. Sursa foto Wikipedia
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Teroare în Times Square. O nouă scenă de violență armată a zguduit inima Manhattan-ului, sâmbătă, în celebra piață Times Square, unul dintre cele mai vizitate locuri din lume. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 01:00, la intersecția dintre West 44th Street și 7th Avenue, zonă intens circulată de turiști și localnici, chiar și la ore târzii.

Teroare în Times Square

Potrivit autorităților, un schimb de focuri a izbucnit brusc, declanșând panică printre trecători. Martorii au descris momente de haos, cu oameni care fugeau spre străzile laterale sau se adăposteau în magazinele din zonă.

Poliție SUA

Sursa foto: dreamstime.com

Înregistrările video publicate pe rețelele sociale surprind momentele imediat următoare împușcăturilor, când sirenele poliției și țipetele oamenilor dominau zgomotul obișnuit al cartierului.

Trei persoane au fost rănite

Conform informațiilor transmise de Poliția din New York (NYPD), trei persoane au fost rănite: o tânără de 18 ani și doi bărbați, de 19 și respectiv 65 de ani.

CFR, pericol public. Două copile, rănite în trenul companiei de stat
CFR, pericol public. Două copile, rănite în trenul companiei de stat
Pe urmele comorilor pierdute. Legende și locuri de vis din Munții Carpați
Pe urmele comorilor pierdute. Legende și locuri de vis din Munții Carpați

Victimele au suferit răni prin împușcare la nivelul gâtului și membrelor inferioare. Bărbatul de 19 ani a fost lovit în piciorul drept, iar cel de 65 de ani în piciorul stâng. Toți răniții au fost transportați de urgență la spital și se află în stare stabilă.

Atacatorul, identificat drept un adolescent de 17 ani, a fost reținut la scurt timp după incident. Poliția nu a precizat motivul atacului, însă ancheta este în desfășurare.

Acest episod nu este singular în istoria recentă a Times Square. În ultimii ani, zona – deși supravegheată permanent de poliție și dotată cu numeroase camere de securitate – a fost scena mai multor incidente armate.

Alte incidente grave în Times Square

În mai 2021, trei persoane, inclusiv un copil de patru ani, au fost rănite după ce au fost prinse între schimburile de focuri izbucnite pe Broadway. Incidentul a provocat atunci un val de critici privind siguranța în centrul New York-ului și a determinat autoritățile să suplimenteze prezența polițiștilor în zonă.

Un alt caz notabil a avut loc în iunie 2022, când un bărbat a deschis focul în apropierea unei zone aglomerate cu turiști, rănind un trecător și provocând o evacuare rapidă a pieței. Și în august 2023, un schimb de focuri între două grupuri rivale a creat panică, deși în acel caz nu au existat victime, gloanțele lovind doar clădiri și vitrine.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:54 - CFR, pericol public. Două copile, rănite în trenul companiei de stat
14:46 - Rodica Coposu, sora cea mică a lui Corneliu Coposu, a fost condusă pe ultimul drum
14:35 - Cele mai potrivite plante pentru baie: o oază verde cu aer de spa, chiar la tine acasă
14:26 - Programul complet al etapei a şaptea din Superliga: partide decisive pe 24 august
14:13 - Cum s-a făcut țăndări marele vis colonial pe care l-a avut Germania
14:08 - Ortodocșii pe stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Pantelimon. Ce nu trebuie să faci astăzi

Proiecte speciale