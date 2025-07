Atac la New York, cu patru victime. Un arestat striga „Free Palestine”

Patru persoane au fost ucise într-un atac armat în Manhattan, New York, oraș în care se desfășoară o reuniune ONU la care se discută situația din Gaza, în urma războiului antiterorist declanșat de atacul teroriștilor Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Primarul orașului New York, Eric Adams, i-a avertizat pe civili să stea departe de zona dintre Park Avenue și East 51st Street.

Patru persoane, inclusiv un ofițer de poliție, au fost împușcate mortal de un atacator singuratic, înarmat cu o pușcă, în Manhattan, luni seară, a relatat presa locală.

New York Post a relatat că suspectul, Shane Devon Tamura, în vârstă de 27 de ani, din Las Vegas, a intrat în sediul firmei de investiții Blackstone în jurul orei 18:30. Se pare că purta o vestă antiglonț și o pușcă de tip AR.

Primarul orașului New York, Eric Adams, a raportat că cinci persoane au fost împușcate, iar patru dintre ele au murit din cauza rănilor suferite.

Unele surse au declarat că atacatorul avea o licență de detectiv particular expirată. NYPD a raportat că Tamura avea un istoric documentat de boli mintale.

S-a baricadat la etajul 33 al clădirii și a murit din cauza rănilor autoprovocate cu arma și a fost găsit mort la fața locului, a relatat CBS News.

„În acest moment, scena a fost izolată, iar singurul atacator a fost neutralizat”, a declarat comisarul NYPD, Jessica Tisch, într-un comunicat pe X/Twitter.

Imaginile difuzate de diverse instituții media îl arată pe suspect plimbându-se pe Park Avenue cu o pușcă de asalt M4.

Witness claims he was screaming 'Free Palestine" pic.twitter.com/GtldsDOy33

🚨BREAKING 🚨 Active shooter in Midtown Manhattan in New York. FBI is on the scene, possible civilian casualties.

Blocul zgârie-norii de la 345 Park Avenue găzduiește o serie de firme financiare, inclusiv Blackstone, cel mai mare fond speculativ din lume, precum și KPMG și Deutsche Bank, alături de sediul NFL și Consulatul General al Irlandei.

Primarul Adams a avertizat oamenii din zona dintre Park Avenue și East 51st Street să nu iasă afară cât timp atacatorul este încă activ. Guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, a adăugat că a fost informată despre situație într-o declarație pe X/Twitter. „Am fost informată despre o situație în care atacatorul este activ în centrul Manhattanului.”

Atacul a avut loc în ziua în care ONU a găzduit luni, la New York City, o conferință privind conflictul israeliano-palestinian. În acest moment, nu este clar dacă atacul armat este legat de conferință, dar conturile de socializare au difuzat imagini cu un bărbat într-un tricou palestinian, care striga „Free Palestine!” și care este reținut în apropierea locului crimei.

NYC shooter has killed himself after barricading in a high rise tower at 52nd and Park.

Two others have been arrested by NYPD, including one man’s wearing a Palestine shirt, screaming “Free Palestine”.

Multiple people have been injured, including a police officer. pic.twitter.com/5ne42BpTuO

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) July 28, 2025