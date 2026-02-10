Monden

Tedi motociclistul despre Mircea Badea: A vrut să profite de accidentarea mea

Teodor Constantin
Teodor Constantin, campion național și intrenațional lupte full contact a explicat cum au decurs cele două confruntări cu Mircea Badea. Sportivul a povestit ca la prima luptă l-a simțit pe moderator că îi e frică.

Mircea Badea stresat și speriat

Prima luptă care a avut loc în 2014 între cei doi a fost una care nu i-a ridicat deloc probleme luptătorului. ”L-am simțit stresat și speriat la al doilea meci. Toată lumea striga, eu eram obișnuit cu asta. Plus că foarte mulți strigau contra lui. deci a avut un public ostil. La primul meci eu l-am luat din start ca să nu existe discuții.

Mai ales că el lucrează în media și eram sigur că o să exploateze orice slăbiciune a mea sau orice moment bun al lui, ar fi vrut să îl exploateze la maxim. Eu îmi doream să dau în el, dar l-am luat și în râs pentru că am văzut la ce nivel e”, a povestit Tedi.

Lovitura mișelească

La a doua luptă, mai exact la revanșă, luptătorul spune că Mircea Badea a încercat să profite de slăbiciunea sa. Mai exact la acel moment, acesta numai ce se operase. ”Mircea Badea m-a așteptat pe mine la cotitură. Să vadă dacă mă simt bine, dacă mă simt rău.

Și asta m-a deranjat pentru că această provocare pentru revanșă a apărut după o postare a mea când am arătat că abia mi-am scos copcile de la operație. Eu cred că Mircea Badea a vrut să își sporească șansele atunci, profitând de accidentarea mea. Mircea Badea a sunat la Iordache pentru revanșă”, a mai spus el.

De la ce a pornit scandalul

Cei doi s-au văzut în ring, după ce mai mulți motocicliști au făcut zgomot lângă sediul de atunci al Antenei, fix în emisiunea lui Mircea Badea. La acel moment moderatorul a amenințat că îl bate pe unul dintre ei. La apel s-a prezentat nimeni altul decât luptătorul în cauză.

