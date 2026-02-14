Țara unde se află cel mai mare parc de joacă din lume pentru copii. Și adulții spun vreau să merg acolo”. Ce facilități oferă | Video

Lilidorei, amplasat în cadrul complexului The Alnwick Garden din Northumberland, este prezentat drept cel mai mare parc de joacă din lume pentru copii. Proiectul, realizat cu o investiție de aproximativ 15 milioane de lire sterline, a fost deschis publicului în mai 2023 și a devenit rapid unul dintre punctele de atracție pentru familiile care vizitează nordul Angliei, relatează metro.co.uk.

Parcul este conceput ca un complex fantastic, populat de personaje inspirate din basme. Copiii sunt întâmpinați de un decor colorat și de o structură centrală de mari dimensiuni, construită sub forma unui castel. Accesul este permis minorilor cu vârsta de până la 11 ani, fiecare fiind obligat să fie însoțit de un adult.

Elementul principal al complexului este o construcție care atinge 26 de metri înălțime. În interiorul și în jurul acesteia se află 170 de metri de poduri din frânghie, scări, leagăne și șase tobogane, cel mai înalt având 24 de metri. Spațiul este gândit pentru explorare și mișcare continuă, iar durata medie a unei vizite poate ajunge la trei ore.

Personalul prezent în incintă are rolul de a explica povestea locului și de a supraveghea activitățile, asigurând respectarea regulilor de siguranță.

În timp ce copiii se joacă, adulții au acces la zone speciale cu mâncare și băuturi, precum și la un magazin de suveniruri. Parcul este situat în apropierea Alnwick Castle, cunoscut pentru faptul că aici au fost filmate cadre exterioare pentru Hogwarts în seria Harry Potter.

Lilidorei organizează și seri dedicate exclusiv adulților, care pot explora zonele după lăsarea întunericului.

De la deschidere, parcul a generat numeroase reacții în mediul online. O recenzie publicată pe TripAdvisor menționează: „Întreaga experiență a depășit toate așteptările. Personalul a fost incredibil, intrând în spiritul aventurii în permanență. Am fost acolo timp de 4 ore și jumătate.”

Un alt vizitator a scris: „Lilidorei este un loc fermecător, care se simte ca un basm adus la viață. Structura de joacă este incredibilă și stârnește imaginația copiilor și simțul lor al aventurii.”

Lilidorei s-a redeschis pentru sezonul 2026 începând cu 11 februarie. Programul diferă în funcție de interval. În prima parte a sezonului, parcul funcționează de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 16:00. În perioada vacanței de jumătate de trimestru din februarie, este deschis zilnic în același interval orar. Din 27 martie, programul este deschis zilnic, între 10:00 și 17:00.

Prețul biletelor depinde de zi și de durata vizitei. Pentru 18 februarie, un bilet de o zi care include accesul atât la parc, cât și la grădinile din jur costă 15,40 lire pentru un adult și 11,55 lire pentru un copil. Toți copiii trebuie să fie însoțiți de un adult pe durata vizitei.