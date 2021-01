În doar două săptămâni, mai mult de 10% din populaţia statului Israel a primit deja o primă doză de vaccin anti-CIVID, a anunţat, vineri, Ministerul Sănătăţii israelian. Aproximativ 150.000 de cetățeni sunt vaccinaţi în fiecare zi, statistica fiind impresionată. Despre cum merge programul de vaccinare în această țară a vorbit David Saranga, ambasadorul Israelului în România.

Au primit 3,8 milioane de doze

„Nu cred că a trebuit să-i convingem (n.r. – pe cetățeni). Lumea a înţeles cât de important este. Lumea are încredere în sistemul de sănătate din Israel şi lumea are încredere în Pfizer şi din acest motiv cererea pe care o vedem astăzi este mai mare decât este oferta. Până acum am primit 3.800.000 de doze pentru două milioane de cetăţeni, care au venit din partea Pfizer. Astăzi, şi Moderna a anunţat că până la sfârşitul lunii ianuarie o să primim şi de la Moderna vaccinul. Important, Israelul a cerut opt milioane de la Pfizer, şase milioane de la Moderna şi zece milioane de la AstraZeneca pe care le aşteptăm să vină”, a declarat oficialul israelian la B1 TV.

Ținta este finalul lunii martie

Prioritate au avut „în primul rând oamenii care sunt peste 60 de ani. Orice cetăţean care este peste 60 de ani a avut acces. În acelasi timp şi cadrele medicale, şi oamenii cu boli anterioare.”

Planul israelienilor este să vaccineze toată populația până la finalul lunii martie. „Dacă o să continuăm în acest ritm, dacă continuăm cu 150.000 de cetăţeni în fiecare zi, sperăm că până la sfârştul lunii ianuarie două milioane de cetăţeni, dar scopul guvernului şi cum a zis prim-ministrul Netanyahu, scopul nostru este ca până la sfârşitul lunii martie toată populaţia o să fie vaccinată, dar asta depinde şi de cum lumea o să vină. Dacă o să se continue cum a fost până acum, cred că putem să atingem acest scop”, a mai declarat ambasadorul.