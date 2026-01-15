SUA va începe a doua fază pentru planul de încetare a focului în Gaza

Statele Unite au anunțat miercuri că intră în faza următoare a planului de încetare a focului în Gaza, care prevede dezarmarea Hamas, reconstrucția teritoriului devastat de război și înființarea unui grup de experți palestinieni care să gestioneze afacerile zilnice sub supraveghere americană, potrivit AP.

Steve Witkoff, emisar al fostului președinte Donald Trump, a anunțat pe X că acordul negociat cu implicarea lui Trump intră în a doua fază, după doi ani de conflict între Israel și Hamas. Aceasta include înființarea unui guvern tehnocratic în Gaza și continuarea reconstrucției teritoriului devastat de război.

Implementarea noii faze se confruntă cu provocări majore, precum desfășurarea unei forțe de securitate internaționale pentru a supraveghea acordul și procesul de dezarmare a Hamas, esențial pentru stabilitatea pe termen lung a regiunii.

Witkoff nu a oferit detalii despre membrii noii administrații palestiniene de tranziție din Gaza, iar Casa Albă nu a furnizat informații suplimentare. Egiptul, Turcia și Qatarul au salutat înființarea comitetului și au precizat că acesta va fi condus de Ali Shaath, fost ministru adjunct al Autorității Palestiniene.

Într-o declarație comună, cele trei țări au numit formarea comitetului „o evoluție importantă… menită să consolideze stabilitatea și să îmbunătățească situația umanitară din Fâșia Gaza”. Acordul marchează un pas esențial în procesul de implementare a încetării focului.

Ali Shaath, originar din Gaza și fost ministru adjunct pentru transporturi în cadrul Autorității Palestiniene, este inginer și expert în dezvoltare economică și reconstrucție, potrivit Institutului de Cercetare a Politicii Economice din Palestina.

Witkoff a declarat că SUA așteaptă ca Hamas să elibereze ultimul ostatic israelian, avertizând asupra unor „consecințe grave” în caz de neîndeplinire. Un purtător de cuvânt al Hamas a afirmat pentru Al-Jazeera Live că grupul consideră anunțul drept pozitiv și este pregătit să sprijine activitatea comitetului tehnocratic.