Fostul ostatic Eitan Mor, dezvăluiri despre tunelurile din Gaza și felul în care teroriștii Hamas au pregătit atacurile

Un fost ostatic israelian, Eitan Mor, a vorbit la o conferință organizată în parlamentul israelian despre experiența sa în captivitate și despre ceea ce a observat în legătură cu structura și pregătirea militară a grupării teroriste Hamas. Declarațiile sale au fost făcute în contextul unei dezbateri politice privind viitorul Fâșiei Gaza, potrivit publicației The Jerusalem Post.

Conferința cu titlul „Gaza: The Day After” s‑a desfășurat luni în parlamentul israelian, Knesset, în Ierusalim, și a reunit politicieni, oficiali și foști ostatici.

Subiectele discutate au vizat planurile politice și strategice pentru regiune după doi ani de conflict intens și captivități ale cetățenilor israelieni.

La eveniment, Mor a relatat detalii despre timpul petrecut sub controlul grupării teroriste Hamas și despre condițiile din rețelele subterane în care a fost ținut.

În intervenția sa, Eitan Mor a descris nivelul de organizare pe care l‑a constatat în rândul militanților Hamas în perioada în care a fost ostatic. El a spus că a fost surprins de cunoștințele pe care gruparea le deține despre structura militară israeliană.

Mor a menționat că în timpul captivității a observat „manuale despre armată și instrumentele noastre, totul documentat până în cele mai mici detalii”.

De asemenea, el a relatat că Hamas ar fi capabil să gestioneze aprovizionarea cu alimente pe perioade îndelungate, indicând existența unor stocuri semnificative în rețelele subterane, în ciuda situațiilor dificile din Gaza.

Potrivit lui Mor, o altă caracteristică a activității Hamas a fost disciplina strictă în rândul luptătorilor. El a spus că, la fiecare mutare a ostaticilor între locații, militarii primeau o instruire de securitate prealabilă.

„Unul dintre teroriști, acum decedat, obișnuia să spună: ‘Prima greșeală este ultima greșeală’”, a declarat fostul ostatic.

Eitan Mor a relatat și despre declarațiile făcute de unii dintre teroriștii Hamas pe care i‑a întâlnit. Conform relatării sale, mulți ar fi afirmat că nu intenționează să renunțe la acțiunile lor „până când nu va rămâne niciun israelian acolo”.

El a afirmat: „Ei mi‑au spus: ‘Până când nu va rămâne niciun israelian aici, vom continua să răpim’.”

Mor a adăugat: „Jihadul este cea mai înaltă poruncă în religia lor. Ei sunt obsedați de noi; acesta este scopul vieții lor.”

Mor a relatat că, în timpul captivității, i s‑a oferit o radio pentru a traduce emisiuni în limba engleză și a auzit transmisii care menționau numărul de persoane ucise sau rănite în atacurile inițiale din 7 octombrie 2023, dar a oprit ascultarea pentru că nu a putut suporta informațiile respectiv.

Eitan Mor a fost capturat pe 7 octombrie 2023 în timpul unui atac al teroriștilor Hamas în timpul unui festival muzical la care lucra ca agent de securitate.

El a fost ținut captiv timp de aproximativ doi ani și a fost eliberat în cadrul unui acord de încetare a focului mediat de Statele Unite în octombrie 2025.

În prezentarea sa la Knesset, Mor a descris și condițiile psihologice din timpul captivității, menționând că a învățat limba arabă și a încercat, pe cât posibil, să își mențină speranța până la sosirea zilei.

Conferința a inclus și intervenții ale unor oficiali israelieni care au discutat pașii politici de urmat. Ministrul Justiției a reiterat angajamentul de a continua procesul de recuperare a trupurilor ostaticilor decedați, menționând că acordul de încetare a focului încă se află în prima sa etapă.

Evenimentul a făcut parte dintr‑o dezbatere mai amplă despre viitorul administrației și securității în Fâșia Gaza după ani de conflict și negocieri, reflectând perspectivele diferite asupra modului de a aborda relațiile cu teritoriu și grupările militante.