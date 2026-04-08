SUA au avertizat Iranul că vor recurge la forță pentru a prelua uraniul îmbogățit dacă acesta nu va fi cedat

Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a transmis miercuri un avertisment Iranului, afirmând că, în cazul în care nu renunță de bunăvoie la uraniul îmbogățit, Statele Unite sunt pregătite să recurgă la forță pentru a-l prelua. „Noi ştim ce au ei, iar dacă nu-l vor ceda, noi îl vom obține”, a spus acesta, într-o conferință de presă.

Secretarul american al apărării a afirmat, la o conferință de presă organizată după ce Iranul și Statele Unite au convenit, în noaptea precedentă, un armistițiu de două săptămâni, perioadă în care vor negocia încheierea războiului, că SUA va lua uraniul cu forța dacă Iranul nu îl va ceda. „O putem face prin toate mijloacele necesare”, a explicat acesta.

Hegseth a prezentat campania de bombardamente desfășurată de SUA şi Israel drept o „victorie istorică”, afirmând că aceasta a slăbit puternic forţele armate iraniene şi le-a redus capacitatea pentru „ani de acum înainte”. De asemenea, el a adăugat că armata americană a folosit în această campanie mai puţin de 10% din forţa totală de luptă, potrivit AFP.

Şeful Pentagonului a afirmat că, în „valul de peste 800 de atacuri lansate aseară”, înainte de stabilirea armistițiului, Statele Unite au finalizat distrugerea bazei industriale de apărare a Iranului.

Potrivit secretarului american al apărării, forțele navale iraniene „zac pe fundul mării”, iar Iranul este „lipsit complet de un sistem integral de apărare aeriană”.

Şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a declarat că au fost atacate peste 13.000 de ţinte iraniene, printre care peste 4.000 de ţinte dinamice apărute în mod repetat în teatrul de operaţiuni, care au fost neutralizate.

„Am distrus aproximativ 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, am atacat peste 1.500 de ţinte antiaeriene, peste 450 de instalaţii de depozitare a rachetelor balistice şi 80 de instalaţii de depozitare a dronelor de atac unidirecţional”, a adăugat acesta.

Mai mult, generalul american a afirmat că forţele aeriene ale SUA au „devastat reţelele de comandă şi control ale Iranului, precum şi reţelele sale logistice”, distrugând peste 2.000 de centre de comandă şi control. De asemenea, el a declarat că SUA au scufundat peste 90% din „flota regulată” iraniană, „inclusiv toate navele principale de luptă de suprafaţă”.