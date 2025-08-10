International SUA. Atac armat la sediul CDC din Atlanta. Un ofițer de poliție a fost ucis







Un bărbat din Georgia, SUA, a deschis focul în complexul sediului central al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), omorând un ofițer de poliție. Potrivit unui oficial citat de Associated Press, acesta susținea că vaccinul anti-COVID i-a provocat depresie și gânduri suicidare.

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a încercat să pătrundă în sediul CDC din Atlanta, dar a fost oprit de paznici. Ulterior, a mers la o farmacie aflată peste drum și a deschis focul, vineri seară, a declarat un oficial. Acesta avea asupra lui cinci arme, inclusiv cel puțin una cu țeavă lungă, potrivit aceleiași surse, care a vorbit sub protecția anonimatului, neputând divulga detalii din anchetă.

Biroul de Investigații din Georgia l-a identificat pe atacator ca fiind Patrick Joseph White, fără a preciza dacă acesta a fost împușcat de poliție sau s-a sinucis.

Potrivit Associated Press, tatăl bărbatului a contactat poliția și l-a indicat pe fiul său ca posibil autor al atacului. Acesta a declarat că fiul era afectat de moartea câinelui său și avea o obsesie legată de vaccinul anti-COVID.

Ofițerul David Rose, de la poliția comitatului DeKalb, a fost ucis în timpul intervenției. Bărbatul avea 33 de ani și fusese pușcaș marin, cu misiuni în Afganistan. Absolvise Academia de Poliție în luna martie și era tatăl a trei copii, dintre care unul nenăscut.

„Suntem profund întristaţi de tragicul atac armat de la campusul CDC din Atlanta care a curmat viaţa ofiţerului David Rose. Ştim cât de zdruncinaţi se simt colegii noştri din sănătate publică astăzi. Nimeni nu ar trebui să se confrunte cu violenţă în timp ce lucrează pentru a proteja sănătatea altora”, a declarat Secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinuri, a transmis un mesaj de sprijin angajaților CDC. În schimb, unii dintre foștii angajați ai instituției îl acuză că poartă o parte din responsabilitatea pentru acest act de violență și consideră că ar trebui să demisioneze.

„Kennedy este direct responsabil pentru demonizarea forţei de muncă a CDC prin minciunile sale continue privind ştiinţa şi siguranţa vaccinurilor, care au alimentat un climat de ostilitate şi neîncredere”, a afirmat Fired But Fighting, grupul de angajaţi concediaţi care se opun schimbărilor făcute la CDC.

Un vecin al lui White a declarat pentru The Atlanta Journal-Constitution că acesta își exprima frecvent neîncrederea față de vaccinurile anti-COVID.

Nancy Hoalst, care locuiește pe aceeași stradă cu familia lui White, a spus că el părea „un băiat bun”, fiind adesea văzut muncind în grădină sau plimbând câinii vecinilor. Totuși, aducea în discuție subiectul vaccinurilor chiar și atunci când conversațiile nu aveau legătură cu acest subiect.

„Era foarte tulburat şi credea cu adevărat că vaccinurile i-au făcut rău şi le fac rău altor oameni” a spus a Nancy Hoalst.