SUA ar vrea să acorde trecere liberă teroriștilor Hamas blocați în Rafah

Statele Unite au propus o cale de ieşire pentru aproximativ 200 de combatanţi ai grupului terorist Hamas aflaţi în zona controlată de Israel Defense Forces (IDF) din Rafah, în schimbul returnării corpului ofiţerului mort al IDF-ului, Hadar Goldin, au declarat pentru publicaţia „Walla!” surse implicate în negocieri.

Potrivit acestor surse, gruparea teroristă a iniţiat contactul cu delegaţia americană prin intermediari şi a cerut garanţii de trecere în siguranţă pentru cei ~200 de combatanţi retrinşi în zona Rafah.

Conform informaţiilor, nu este clar către ce destinaţie ar urma să fie transferaţi aceştia — sursele menţionează că ar fi posibil un transfer spre Egipt, nu înapoi în Fâşia Gaza.

Aceste informaţii au declanşat tensiuni în cadrul armistiţiului fragilă aflat în vigoare.

În paralel cu solicitările teroriștilor Hamas, au apărut informaţii potrivit cărora Statele Unite ale Americii continuă să exercite presiuni asupra Israelului pentru a accepta o ieşire în siguranţă a combatanţilor prin tunelurile din Rafah.

Astfel, un articol publicat de „The Jerusalem Post” afirmă că Washingtonul ar fi îndemnat Israelul să permită trecerea în siguranţă a luptătorilor aflaţi „dincolo de Linia Galbenă” (Yellow Line), în schimbul predării rămăşiţelor lui Hadar Goldin.

Un alt raport, dezvăluie că Washingtonul ar fi înaintat o ofertă conform căreia combatanţii Hamas să fie exoneraţi de detenţie sau interogare după predarea corpului lui Goldin: „conform lui Bahbah… Israelul a acceptat să nu reţină sau să interogheze operativi Hamas… rămăşiţele lui Goldin au fost eliberate pe baza faptului că teroriştii ar urma să beneficieze de trecere în siguranţă”.

De cealaltă parte, oficialii israelieni susţin că nu a fost încheiat niciun acord oficial privind trecerea în siguranţă a combatanţilor Hamas. Conform unei relatări, un purtător de cuvânt al armatei israeliene ar fi declarat:

„Nu există un astfel de acord. Vom elimina aceşti terorişti, nu vor pleca de acolo în viaţă decât dacă se predau.”

Caso Israel ainda não tenha mapeado a localização de todos os Túneis no Território de Gaza, essa é a oportunidade de Israel condicionar a saída dos Terroristas pela localização exata dos Túneis. https://t.co/Pu0VDZ5WyY — João L. D'Aparecida (@rioaavajoao) November 7, 2025

Mai mult, şeful de stat major al IDF-ului, Eyal Zamir, ar fi indicat că va recomanda permiterea ieşirii combatanţilor doar sub condiţia returnării corpului lui Goldin:

„Niciun terorist nu va părăsi Rafah viu. Sunt dispus să iau în considerare eliberarea teroriştilor [din Rafah] numai dacă se returnează Hadar Goldin. Altfel, niciun terorist nu va părăsi Rafah viu.”

Zona Rafah, aflată sub control israelian, este un punct de tensiune major în contextul armistiţiului în vigoare din 10 octombrie 2025 între Israel şi Hamas.

Potrivit unor surse implicate în mediere, teroriștii Hamas amărâţi în Rafah ar putea să predea armele în schimbul ieşirii în siguranţă, în baza unei propuneri mediate de Egipt.

În acest context, decizia privind cei ~200 de luptători are potenţialul de a influenţa stabilitatea armistiţiului. Dacă trecerea în siguranţă este acceptată, ar putea fi considerată un semnal de flexibilitate spre detensionare.

Dacă este refuzată, tensiunile pot escalada rapid, având în vedere poziţia israeliană dură asupra combatanţilor aflaţi în tunelurile din Rafah.

Hadar Goldin, ofiţer în armata israeliană, a fost ucis pe 1 august 2014 în cadrul operaţiunii Operation Protective Edge şi a fost reţinut de gruparea teroristă Hamas într-un sistem de tuneluri care armata israeliană îl denumea „White Sparrow”.

Returnarea rămăşiţelor sale a devenit un obiectiv major în negocierile de hostaje şi ar putea servi ca pârghie în discuţiile referitoare la situaţia teroriștilor Hamas capturaţi sau ascunşi în Rafah.